Touché au genou, Dani Alves ratera les matches du Brésil

Le défenseur du PSG ne va pas pouvoir participer aux matches de sa sélection auriverde en raison d'une blessure au genou.

Le retour de Dani Alves avec la Seleçao est retardé. Alors qu'il espérait, et au bout de presque un an d'absence, retrouver sa sélection durant ce mois de mars pour le match amical contre la , l'arrière droit a dû revoir ses plans. La faute à une blessure à un genou, contractée samedi lors du Classique face à l'OM.

Alves a été touché durant la première période, et a dû immédiatement céder sa place sur le terrain. Si l'on en croit Globoesporte, son absence des terrains devrait durer un mois minimum. Il ratera les matches des quintuples champions du monde, mais aussi les futures sorties de son équipe francilienne. Dont la demi-finale de face au FC (3 avril).

Pour rappel, Alves avait déjà dû louper plusieurs rencontres en début de saison à cause d'une rupture des ligaments. Il n'était revenu que fin novembre lors de la réception de en Ligue des Champions.

Avant de rejoindre l'infirmerie francilienne, l'ex-Barcelonais avait honoré 12 titularisations sur les 13 derniers matches des champions de . Malgé son âge, il a sû écarter la concurrence personnifiée par Thomas Meunier et redevenir indiscutable au sein de l'équipe. Et quand il ne jouait pas latéral, il a dépanné dans l'entrejeu et plutôt avec succès.