Tottenham - West Ham (3-3), les Spurs se sabordent

Alors qu'il menait 3-0 au bout d'un quart d'heure, Tottenham a trouvé le moyen de concéder le nul face à West Ham en prenant 3 buts vers la fin.

Après avoir marché sur il y a deux semaines, avait le devoir de confirmer ce dimanche lors de la réception de . Les hommes de José Mourinho ont manqué de le faire, alors qu’ils étaient parfaitement lancés pour. Une entame de match avec 3 buts inscrits a été annulée à cause d'une fin de partie complètement ratée avec autant de réalisations concédées.

D’abord irrésistibles, les Spurs n’ont guère laissé leurs opposants espérer durant le premier quart d’heure. Après une minute de jeu, Son Heung-Min trouvait la faille en reprenant un service de Harry Kane. Le Sud-Coréen a ensuite rendu la pareille à l’Anglais pour assurer le break (8e), puis ce dernier portait le score à 3-0 en convertissant une passe de Sergio Reguilon. 3-0, la messe semblait dite alors que le match venait à peine de commencer. Et pourtant…

Les Spurs ont baissé leur garde

En étant trop dans le mode gestion durant la seconde période, Tottenham a joué avec le feu et a fini par se brûler. Dans les dix dernières minutes minutes, Hugo Lloris a cédé trois fois. D’abord sur une reprise de la tête de Balbuena, puis sur un contre son camp de Davinson Sanchez et enfin sur un tir venu d’ailleurs de Manuel Lanzini. Un come-back impressionnant des Hammers et sur lequel personne n’aurait parié.

Avec ces deux points abandonnés sur le fil, le Tottenham manque l’occasion de remonter à la deuxième place du classement derrière . Les Spurs ne pourront cependant s’en vouloir qu’à eux-mêmes. Si leurs voisins ont tout fait pour éviter la défaite, c’est surtout eux qui ont donné le bâton pour se faire battre et abandonner un succès qui leur tendait les bras.