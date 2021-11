Tottenham : Villas-Boas met en garde Antonio Conte

Antonio Conte a été nommé pour prendre la place de Nuno Espirito Santo sur le banc de Tottenham. Le manager italien, champion de Premier League avec Chelsea il y a quatre ans, se voit donc confier la lourde tâche de redresser des Spurs dans le dur.

"Conte a eu beaucoup de succès à Chelsea et à l’Inter Milan, il peut faire du bon travail. Il fait partie de ces gens qui mettent les gens dans les pics de performance par la motivation, par la détermination des objectifs, je pense qu’il peut être un bon élément, en fonction de ce lien avec le sommet", a estimé André Villas-Boas dans des propos rapportés par Sky Sports.

Le Portugais a lui aussi coaché Tottenham, entre juillet 2012 et décembre 2013, sans réussir à faire gagner la formation de Daniel Levy. Débarqué en raison des mauvais résultats, il se défend toutefois d'en vouloir au président des Spurs.

"Dans le football, vous atteignez toujours des stades où ce lien avec le sommet doit être présent et quand vous regardez en haut, il n’est probablement plus là. Si ce lien est bien ajusté, il peut peut-être être un bon ajustement", a-t-il affirmé.

"Je ne veux pas en faire une critique de Daniel. Tout le monde a ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses, mais Daniel n’est pas une personne facile à gérer. Je l’ai dit quand José (Mourinho) y est allé et que j’étais à Marseille.

"Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites frontalement, en face à face, de chaque côté avec la vérité. Mais parfois, on dirait qu’elles ne se passent pas comme ça. Les entraîneurs doivent être jugés sur leurs performances, je suis d’accord.

"Nous avons perdu, misérablement, deux matchs qui nous ont conduits à convenir des conditions de mon départ, mais ce n’est pas la personne la plus facile à traiter. Mais qu’est-ce qui est facile en ce moment dans le football ? Mais pour Antonio (Conte), ce sera un défi, un grand défi."