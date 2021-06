Tottenham rompt les discussions avec Gattuso

Au lendemain d’un intérêt pour Gattuso, Tottenham a décidé de ne pas donner suite à l’entraîneur italien.

Il y a quelques mois, Amazon avait réalisé un documentaire à Tottenham afin de faire découvrir l’envers du décor d’un club de Premier League. On espère que le futur diffuseur de la Ligue 1 avait prévu une saison 2 et suivre le mercato estival des Spurs car c’est à ne rien y comprendre !

Suite au limogeage de José Mourinho il y a quelques mois, le club londonien avait confié les rênes à Ryan Mason, le tout de manière intérimaire. Incapable de qualifier Tottenham pour au minimum la Ligue Europa, le jeune coach (30 ans) n’allait pas faire de vieux os dans son club de coeur. Le mercato estival devait ramener du lourd dans le nord de Londres et tous les fans s’y étaient préparés.

Seulement, la tournure des événements est loin d’être celle qu’avaient imaginée les dirigeants de Tottenham. Depuis un mois, les noms pour atterrir sur le banc londonien se succèdent mais l’heureux élu n’a pas été trouvé.

Antonio Conte avait la tête de l’emploi après son départ surprise de l’Inter Milan mais l’entraîneur italien n’a pas été rassuré sur le projet sportif. S’en est suivi la rumeur d’un retour de Mauricio Pochettino, sans qu’on n’en sache vraiment pas sur cette possibilité.

C’est finalement Paulo Fonseca, débarqué de la Roma, qui semblait promis à devenir le prochain entraîneur des Spurs. Et énième retournement de situation, on apprenait jeudi que le Portugais ne rejoindrait pas Londres et qu’un certain Gennaro Gattuso était le favori n°1 depuis sa courte aventure d’un mois à la Fiorentina.

L'article continue ci-dessous

Oui mais voilà, il semblerait que ce poste soit maudit puisque The Athletic a finalement annoncé que Daniel Levy et le board de Tottenham n’ont pas donné suite. Pourquoi ?

Tout d’abord à cause de la vague de contestation des supporters du club au moment de l’annonce d’une arrivée imminente de l’Italien avec un hashtag #NotToGattuso ainsi que pour une bagarre qui avait eu lieu en 2011 contre un certain Joe Jordan.

Résultat des comptes, Tottenham n’a toujours pas d’entraîneur et le temps commence à se faire long… Pas de quoi rassurer un Harry Kane aux envies de départ.