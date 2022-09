Tottenham - Richarlison : "On a trop peur de parler à Conte de sa bagarre avec Tuchel"

L'attaquant brésilien a admis que les joueurs avaient apprécié de voir leur coach réagir ainsi, mais qu'ils avaient trop peur pour en plaisanter.

Richarlison est revenu sur la confrontation entre Conte et Tuchel, qui les a vus se disputer tout en se serrant la main après le match nul 2-2 entre Tottenham et Chelsea plus tôt cette saison.

"C'était amusant, n'est-ce pas ? a déclaré le Brésilien à FourFourTwo. À ce moment-là, nous étions encore impliqués dans le jeu, alors nous avons regardé ce qui s'est passé entre eux sur vidéo dans le vestiaire.

"C'est assez normal dans le football - il se passe tout le temps des choses entre les joueurs, donc cela peut aussi arriver aux entraîneurs. Tout le monde se calme et passe à autre chose.

"Mais c'était amusant de voir cette confrontation entre les deux boss. Le nôtre n'a pas peur des confrontations, n'est-ce pas ?"

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait plaisanté avec Conte au sujet de l'incident, Richarlison a ajouté : "Vous êtes fou ? Aucune chance ! Tu as essayé de faire des blagues ? Je ne l'ai pas fait."

Richarlison s'est habitué à la vie sous Conte après avoir rejoint les Spurs cet été, mais il a marqué ses deux premiers buts pour le club lors d'une victoire en Ligue des champions contre Marseille.

L'international auriverde est actuellement avec sa sélection, en course pour une place à la Coupe du monde. Le Brésil doit affronter le Ghana et la Tunisie cette semaine en match amical, le manager Tite cherchant à évaluer ses options avant de sélectionner son équipe pour le Qatar.