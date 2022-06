Tottenham prépare un nouveau contrat pour Harry Kane

L’international anglais, Harry Kane, pourrait bientôt signer un nouveau contrat avec son club de Tottenham.

Le club anglais de Tottenham cherche actuellement à ouvrir les négociations pour un nouveau contrat avec Harry Kane.

Le directeur sportif des Spurs, Fabio Paratici, et le manager Antonio Conte cherchent à convaincre Harry Kane d’étirer son séjour au sein du club anglais et ce malgré les sollicitations dont il fait objet de la part des grands d’Europe.

Selon TMW, les Spurs sont prêts à proposer à Kane un nouveau contrat de cinq ans et avec à la clé un salaire revalorisé. Ainsi, ils espèrent que le capitaine des Three Lions va leur jurer fidélité et tourner définitivement le dos aux options extérieures.

Kane ouvert à l’idée de rester

Le contrat actuel de Kane avec Tottenham court jusqu'en 2024. L'avant-centre a fait part de sa volonté de s'installer et de rester avec les Spurs après avoir été conquis par le manager Antonio Conte. L’entraineur italien ayant redressé avec brio l’équipe suite à sa nomination au milieu de la saison dernière.

Kane est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 246 buts à son actif. C’est 103 buts de plus que son premier poursuivant dans ce classement, en l’occurrence Jermaine Defoe.