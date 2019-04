Tottenham, Pochettino veut "regarder vers l'avant"

Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham, a refusé d'accabler ses hommes après la défaite concédée ce samedi contre West-Ham.

Les Spurs de sont tombés ce samedi pour la première fois dans leur nouveau stade. A la surprise générale, ils ont été défaits par leurs voisins de West-Ham (0-1), au terme d'un match où ils sont apparus trop timorés.

Ce revers fait tache. D'abord parce que c'est une très mauvaise opération en vue d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, mais aussi parce qu'il intervient trois jours avant la demie de la C1 contre l' . Il y avait assurément meilleur moyen de préparer ce rendez-vous que de se prendre les pieds dans le tapis à domicile.

Tottenham est donc tombé, et ce pour la deuxième fois de suite en PL, mais pour son entraineur il n'y a pas lieu de s'alarmer. "Ce sont des choses qui arrivent. Ç'a été dur aujourd'hui (samedi). C'est toujours difficile de gagner en . Ils étaient frais et nous étions fatigués", a déclaré Mauricio Pochettino au coup de sifflet final.



Le coach argentin a tenu déjà à se projetter vers le duel face aux Hollandais, convaincu que cette soirée européenne ne ressemblera en rien à la sortie domestique du jour : "Nous ne pouvons pas nous arrêter pour réfléchir à ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui. Nous devons oublier, aller de l'avant et ne penser qu'à mardi".