Tottenham, Pochettino "motivé" pour rester

L'entraîneur argentin est motivé à l'idée de continuer l'aventure avec les Spurs et de les aider à franchir un nouveau cap dans le futur.

Pour la première fois de son histoire, va disputer la finale de la . Un parcours historique qui résulte notamment du travail entrepris par Mauricio Pochettino depuis maintenant cinq ans. Mais l'Argentin a laissé planer le doute sur son futur chez les Spurs, il y a quelques semaines, évoquant sans doute la fin d'un chapitre. Un timing surprenant mais surtout un départ du technicien serait catastrophique dans le développement des Spurs. Dans une interview accordée à talkSport, Mauricio Pochettino s'est montré davantage convaincu sur un potentiel avenir commun entre lui et Tottenham.

"Tottenham, pour moi, est le meilleur club du monde. Quand on parle d'installations - de ce terrain d'entraînement, d'un stade qui est le meilleur du monde - il n'y a pas de meilleur club. Alors c'est Londres - il n'y a pas de meilleure ville. Et la est le championnat le plus difficile et le plus excitant du monde. Nous devons faire ce pas, franchir ce cap. Bien sûr, nous réalisons que nous pouvons continuer dans ce processus, nous pouvons mettre Tottenham parmi les meilleures équipes du monde ", a indiqué le technicien des Spurs.

"Être de véritables prétendants aux titres"

"Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais je suis tellement motivé pour rester à Tottenham et donner à Tottenham ce qu’ils méritent. Maintenant, il s’agit de terminer la Ligue des champions et de discuter de la manière de construire la nouvelle étape. C'est entre nous et le propriétaire, Daniel, de connaître ses idées et de les partager, puis de concevoir le plan pour atteindre la dernière étape et être dans une position qui nous permet de rêver et de croire que nous pouvons être de véritables prétendants pour les trophées ", a ajouté l'Argentin.

Pour rappel, deux jours après la qualification en finale de Ligue des champions, Mauricio Pochettino avait sous-entendu qu'il arrivait peut-être au bout de son aventure à Londres : " Je ne suis pas prêt à entamer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence, sans vous dire ce qu'il nous reste à faire, et à dire à nos fans ce que nous allons faire, quel est notre objectif. Après cinq ans, je le répète, après cinq ans, il est peut-être temps de clore un chapitre. C'est tellement important d'avoir une idée claire du projet, du défi que nous allons avoir devant nous ".

"Il était très clair il y a cinq ans que la priorité serait toujours que le stade soit fini et que les installations soient terminées. Avoir cette capacité de gérer les deux et après cinq ans de succès, car pour la première fois de notre histoire, Tottenham va disputer une finale de la Ligue des champions et terminer le meilleur stade du monde. C'est un énorme succès. C'est pourquoi on se sent si fier de ces cinq années. Mais quel est le prochain objectif ? Quel est le prochain but ? Telle est la question" , avait confessé l'entraîneur de Tottenham.