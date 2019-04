Tottenham - Pochettino doit-il remettre Hugo Lloris en question ?

Le gardien des Bleus s'est rendu coupable d'une nouvelle bévue contre Liverpool (1-2). Jermaine Jenas estime que l'heure du changement est venue.

Hugo Lloris s'est à nouveau troué sur la pelouse de ce dimanche, offrant la victoire aux Reds dans les dernières minutes, alors que son équipe était revenue dans la partie grâce à un but de Lucas. Une erreur qui fait dire à un ancien des Spurs, Jermaine Jenas, que Mauricio Pochettino devrait faire appel à son gardien remplaçant, Paulo Gazzaniga.

Lloris a montré qu'il était capable de se montrer performant au plus haut niveau, lui qui avait été décisif à plusieurs reprises avec l'équipe de en . Pourtant, il ne semble plus inspirer autant de confiance autour de lui à . A 32 ans, l'ancien lyonnais a réalisé 8 erreurs menant directement à un but depuis 2016 ; seul Jordan Pickford ( ) en a fait davantage.

Jermaine Jenas a déclaré à l'émission Match of the Day après la rencontre : "De Gea pas sur la liste, Ederson pas sur la liste, Alisson pas sur la liste. C'est une grosse erreur de la part de Lloris, ce n'est pas acceptable dans un moment où les Spurs sont à la lutte pour les quatre premières places, ils ont besoin de plus de la part de leur capitaine. Je pense que Mauricio Pochettino a une décision à prendre, maintenant. Pour chaque penalty arrêté à la dernière minute, vous avez un incident comme la passe en retrait à Kieran Trippier, pour chaque première mi-temps à Dortmund, vous avez cela."

"Bien sûr que vous vous questionnez", a pour sa part reconnu le portier. "Le positif est qu'il y a un nouveau match dans trois jours, donc il faut oublier Liverpool et préparer ce prochain match [à domicile contre ]. Je pense que c'est la meilleure façon d'oublier."

Cette nouvelle défaite - Tottenham n'a plus gagné en depuis le 10 février contre Leicester (3-1) - met les coéquipiers de Harry Kane dans une situation inconfortable. Ils n'ont plus qu'un point d'avance sur , qui joue un match en décalé contre ce lundi soir, et ont vu revenir à leur hauteur, alors qu'il reste 7 journées de championnat à disputer.