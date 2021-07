Tottenham, Nuno Espirito Santo vend la mèche pour Gareth Bale

Lors de sa première conférence de presse en tant que coach de Tottenham, Nuno Santo a confirmé que Bale ne reviendrait pas.

Nuno Espirito Santo a confirmé que Gareth Bale ne reviendrait pas à Tottenham pour la campagne 2021-22.

L'ailier avait rejoint les Spurs la saison dernière, prêté par le Real Madrid et avait montré par intermittence un aperçu de ce qui avait fait sa gloire à White Hart Lane, marquant notamment un triplé lors d'une victoire 4-0 contre Sheffield United.

Au total, l'international gallois a débuté 10 des 20 matches auxquels il a participé en Premier League, marquant 11 buts en cours de route.

Qu'est-ce qui a été dit?

L'avenir de Bale n'avait pas encore été décidé car la rumeur disait qu'il pourrait retourner dans le nord de Londres pour la campagne 2021-2022, quand il était également sous-entendu que l’ailier pouvait prendre sa retraite à l’issue de l’Euro 2020 disputé avec le pays de Galles.

Mais Nuno a rejeté toute discussion selon laquelle le joueur de 32 ans serait signé par les Spurs pour la troisième fois lors de sa première conférence de presse en tant que nouveau coach de Tottenham Hotspur.

"Gareth Bale ne fera pas partie de notre équipe", a-t-il déclaré aux journalistes.

Quel avenir pour Bale ?

Bale a encore un an de contrat à Madrid. Il est toujours en vacances en raison de sa participation à l'Euro 2020 jusqu’en huitième de finale et rejoindra l'équipe de Carlo Ancelotti pour commencer la préparation de la nouvelle campagne plus tard ce mois-ci.

Le Gallois pourrait encore avoir un rôle à jouer au Santiago Bernabeu la saison prochaine avec le départ de Zinedine Zidane. En Espagne, il se murmure d’ailleurs qu'Ancelotti compte sur lui.

L'ancien patron d'Everton était aux commandes du club madrilène lorsque Bale est arrivé pour la première fois à Madrid en provenance des Spurs en 2013. Le duo avait plutôt bien fonctionné puisqu’ils avaient décroché ensemble la Ligue des Champions, la fameuse Decima.