Tottenham, Moussa Sissoko défend Tanguy Ndombélé

Le milieu de terrain français est persuadé que son compatriote va s'imposer chez les Spurs, malgré ses relations froides avec José Mourinho.

Arrivé l'été dernier pour 60 millions d'euros en provenance de , Tanguy Ndombele connaît une première saison difficile à . Son temps de jeu a été considérablement réduit depuis la reprise de la , à tel point que des rumeurs faisant état d'un départ de l'ancien milieu de terrain d'Amiens dès cet été, prennent de l'ampleur dans la presse. Dans une interview accordée à The Guardian, Moussa Sissoko a ouvertement défendu Tanguy Ndombele et continue de croire que son compatriote va réussir à Tottenham, malgré les critiques à son égard et ses relations relativement froides avec José Mourinho, depuis l'arrivée de ce dernier.

"La première saison de Tanguy n'a pas été facile pour de nombreuses raisons. Mais je lui parle presque tous les jours. Je joue avec lui en équipe nationale, donc je le connais très bien. Je lui ai dit de rester calme, de continuer à travailler tous les jours et son heure viendra. Nous croyons tous aux qualités de Tanguy. Il est arrivé dans un autre pays, une autre culture, un autre style de football, un autre championnat et il ne parle pas la langue, ça fait beaucoup de choses. Je suis sûr qu'il aura du succès au club", a expliqué l'international français.

"Mourinho est proche de moi"

"J'ai juste travaillé très dur à l'entraînement et les choses ont changé. C’est très utile d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler tous les jours et qui parle la même langue. Même en dehors de l'entraînement - en ce moment c'est difficile à cause de la distanciation sociale - mais j'essaie d'être avec lui pour qu’on fasse des trucs ensemble. C’est important d'avoir quelqu'un à ses côtés", a ajouté le milieu français de Tottenham.

Récemment, José Mourinho a insisté sur le fait qu'il n'avait aucun problème avec Tanguy Ndombele et que ce dernier était encore en phase d'adaptation, ce qui est logique : "Il n'y a pas de problème avec Tanguy, il est dans un grand club, point final. Il est dans un grand club et il doit rivaliser avec les autres gars. C'est une option pour moi, c'est un très bon joueur, il jouera probablement demain, le prochain match, il n'y a pas de problème".

De son côté, Moussa Sissoko est heureux de sa relation avec José Mourinho, qui a pris des nouvelles de lui régulièrement pendant sa blessure : "C'est une bonne situation quand un manager parle comme ça de vous, en particulier un manager comme Mourinho. Il était proche de moi, me demandant beaucoup de choses chaque jour, même si je n'étais pas sur le terrain. Cela vous donne un bon coup de pouce pour récupérer le plus tôt possible, car cela signifie que l'entraîneur se soucie de vous. Je ne dis pas qu'avec moi, Son et Kane, les résultats seraient meilleurs, mais nous ne pouvions pas nous battre avec l'équipe pour faire mieux".