Tottenham - Mourinho mécontent de l'arbitrage

L'entraîneur des Spurs s'est montré mécontent du penalty accordé à Manchester United, qui leur a permis d'égaliser ce vendredi (1-1).

Devant au score grâce à un exploit individuel de Steven Bergwijn en première période, a finalement concédé le nul ce vendredi sur sa pelouse contre (1-1). La faute à un penalty obtenu par Paul Pogba pour un contact avec Dier.

Une décision arbitrale confirmée par le VAR pas du tout du goût de José Mourinho, d'autant que la vidéo a dû intervenir une nouvelle fois quelques minutes plus tard pour annuler un nouveau penalty accordé cette fois à Bruno Fernandes.

"Je pense que sur le premier penalty, l'arbitre prend sa décision, a déclaré le technicien portugais après la rencontre. J'admets que c'est difficile pour un arbitre de prendre ce genre de décision. Mais avec le VAR, c'est différent. Je pense que l'arbitre peut faire des erreurs, mais pas le VAR.

"Paul Pogba a fait son travail (sur l'action du penalty). Je pense que Jonathan Moss (l'arbitre de la rencontre) a essayé de faire le sien du mieux qu'il pouvait. Mais je pense que la situation est différente pour le VAR.

"Le second penalty est incroyable selon moi, car il y a une faute non sifflée sur Serge Aurier au début de l'action. Je suis très contrarié par ces deux décisions. Mais c'est comme ça."

Tenus en échec, les joueurs de Tottenham pointent à six longueurs de et de la quatrième place, avec un match joué en plus. Ils ont désormais rendez-vous avec ce mardi (21h15) pour la 31e journée de championnat.