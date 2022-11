Tottenham - Liverpool : diffusion TV et en ligne, steaming, compos probables et avant-match

Tottenham – Liverpool : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Gros week-end en Angleterre, après le choc entre Chelsea et Arsenal, deux autres prétendants à une qualification pour la Ligue des champions s'affrontent ce dimanche : Tottenham et Liverpool. Les deux clubs anglais ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette semaine, avec une première place à la clé au bout du suspens pour les Spurs et une deuxième place pour les Reds.

Liverpool n'a plus le droit à l'erreur

Désormais, Tottenham et Liverpool peuvent pleinement se concentrer sur la Premier League. Et il y a de quoi faire. Surtout pour les Reds. Neuvième de Premier League, Liverpool a accumulé beaucoup trop de retard en ce début de saison pour espérer se mêler à la course au titre. Les Reds n'ont plus de temps, et de points, à perdre pour recoller au wagon de tête.

Liverpool compte dix points de retard sur Tottenham, troisième, son adversaire du jour. Sans convaincre dans le jeu, les Spurs font leur bout de chemin. Les hommes d'Antonio Conte avancent cachés et ne sont pas si loin que ça de Manchester City et Arsenal, à respectivement trois et cinq points. Une victoire devant son public face à Liverpool prouverait que Tottenham à tout pour jouer les troubles-fêtes cette saison.

Tottenham, outsider crédible pour le titre ?

Néanmoins, Liverpool est certes neuvième en raison d'un manque de régularité, mais a quasiment tout le temps répondu présent lors des chocs que ce soit en Ligue des champions ou en Premier League avec un brillant succès face à Manchester City. C'est donc un test XXL pour les Spurs afin de définir leurs objectifs pour la suite de la saison tandis que c'est un nouveau match où Liverpool ne doit pas se rater pour continuer à rêver d'une place dans le top quatre en fin de saison.

Horaire et lieu du match Tottenham - Liverpool

Ville : Londres

Londres Stade : Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Heure : 17:30 UTC+1 (heure française) / 16:30 GMT / 12:30 EST / 9:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Tottenham - Liverpool ?

Tottenham - Liverpool

15ème journée de Premier League

Dimanche 6 Novembre

17h30 sur Canal +

Stream : Canal +, MyCanal

Prise d'antenne : 16h50 sur Canal +

Vous pouvez également regarder cette rencontre en streaming en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Tottenham et de Liverpool

Tottenham : DDNVV



Liverpool : VDVDV

Les blessés et absents :

Sorti face à l'OM, Heung Min Son est le grand absent de ce choc de Premier League. Antonio Conte sera aussi privé de Richarlison en attaque et de Romero en défense centrale. En revanche, il devrait pouvoir compter sur le retour de Kulusevski.

Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp, comme depuis plusieurs semaines, est privé de Diogo Jota, Luis Diaz, Arthur, Naby Keïta, mais aussi désormais de Joël Matip. James Milner est incertain pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de Tottenham : Lloris - Dier, Lenglet, Davies - Emerson, Bentancur, Bissouma, Hojbjerg, Perisic - Lucas, Kane.

XI de départ de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson - Thiago, Fabinho, Elliott - Firmino - Salah, Darwin Nunez.