Tottenham : Les prétendants se bousculent pour la succession d'Antonio Conte

Alors que le licenciement d'Antonio Conte est acté, Tottenham aurait coché 7 noms pour le remplacer.

4è de Premier League et récemment éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions par l'AC Milan, Tottenham traverse une saison mitigée et l'équipe d'Antonio Conte est largement critiquée pour le jeu proposé. Après le nul concédé à Southampton (3-3) samedi, le technicien italien s'est emporté contre ses joueurs, qu'il qualifie notamment d'égoistes et qui ne jouent pas avec le coeur, mais également sa direction, qu'il estime responsable d'un mauvais recrutement. Il avait également mentionné le fait que malgré des investissements assez onéreux, Tottenham n'avait pas gagné le moindre trophée depuis 2008. Des propos qui ont certainement scellé l'avenir de l'entraîneur transalpin, les médias anglais ont en effet assuré que les heures de Conte sur le banc des Spurs sont comptées et le match au Saint Mary's Stadium pourrait bien être son dernier dans le Nord de Londres.

7 noms pour remplacer Conte

De leur côté, les dirigeants londoniens se sont déjà mis à la recherche de son successeur pour le reste de la saison. D'après les informations du Telegraph ce mardi, Tottenham aurait une liste de sept noms pour remplacer l'ancien sélectionneur de l'Italie. Le quotidien anglais affirme que la priorité serait Thomas Tuchel, sans club depuis son éviction de Chelsea en septembre 2022. Une autre piste crédible mènerait à Mauricio Pochettino, autre ancien Parisien mais qui a surtout entraîné les Spurs entre 2014 et 2019, ils les avaient notamment conduits en finale de la Ligue des Champions 2019. L'entraîneur argentin connaît bien le club anglais et est surtout très apprécié des supporters.

Si aucun de ces deux dossiers ne venait à aboutir, les noms de Roberto De Zerbi (Brighton), Brendan Rodgers (Leicester) sont également cités, bien qu'une arrivée avant la fin de la saison soit peu probable. Luis Enrique, Michael Carrick (Middlesbrough) et Ange Postecoglou (Celtic) sont les derniers entraîneurs figurant dans cette liste.