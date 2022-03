Tottenham : le Top 4, Conte y croit fermement

Septième de Premier League avec 48 points au compteur, soit 6 de moins que les rivaux d'Arsenal, qui occupent la 4ème place du championnat anglais, Tottenham s'apprête à disputer un match qui pourrait s'avérer décisif ce dimanche, contre West Ham (17h30).

Malheur au perdant...

En cas de succès, les Spurs pourraient continuer à rêver d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, tandis qu'un match nul ou une défaite viendrait sérieusement compromettre leurs chances... Antonio Conte, leur entraîneur, est pourtant très serein.

L'article continue ci-dessous

Selon l'ancien coach de l'Inter Milan, de Chelsea ou encore de la Juventus Turin, son équipe a les qualités pour terminer sur le Top 4. "En ce moment, j'ai une grande confiance (par rapport au top 4). Mon sentiment est bon parce que je vois une grande amélioration. Nous travaillons dur depuis cinq mois mais maintenant je commence à voir une grande amélioration de mon équipe dans de nombreux aspects, non seulement sur le terrain mais aussi à l'extérieur, avec la mentalité", a ainsi confié l'Italien, dans des propos rapportés au média Sky Sports.

Un discours enfin assimilé

Antonio Conte s'est félicité de voir que son équipe parvienne à assimiler sa méthode et ses principes. "Techniquement, tactiquement, et maintenant après quatre mois et demi, les joueurs comprennent très bien ce que je veux avec le ballon, sans le ballon", a-t-il ajouté.