Tottenham, L’après Lloris déjà à l’étude ?

Face aux dernières sorties de Lloris, Tottenham se serait déjà lancé à la recherche d’un successeur à son capitaine.

Comme Chelsea, Tottenham a longtemps été vu comme un candidat au titre cette saison. Mais comme les Blues, les Spurs sont rapidement rentrés dans le rang et pointent désormais à une triste neuvième place, à neuf points de la qualification pour la Ligue des Champions. Avec quatre défaites lors des cinq derniers matches, José Mourinho est dans le viseur mais il n’est pas le seul. Hugo Lloris n’est pas épargné par la critique depuis quelques semaines, la faute à des prestations loin du standing du capitaine londonien.

Coupable de quelques erreurs dans le but de Tottenham, le gardien de 34 ans a été soutenu par son coach en conférence de presse, mais outre-Manche, on parle déjà de la possible succession de Lloris chez les Spurs. Arrivé en 2012 en provenance de l’Olympique Lyonnais, le champion du monde s’est rapidement imposé, au point de devenir capitaine du club.

Malgré une finale de Ligue des Champions, perdue contre Liverpool, Lloris n’a pas agrandi son étagère à trophées et Tottenham semble à un virage, dont le Français pourrait bien être l’une des victimes alors que des rumeurs l’envoient vers le PSG et son ancien coach Mauricio Pochettino.

L'article continue ci-dessous

D’après le Daily Mail, le club londonien a ciblé deux gardiens anglais pour prendre la suite du Niçois, qui reste sous contrat jusqu’en 2022. La cible prioritaire se nomme Nick Pope, gardien titulaire de Burnley et dont la clause libératoire s’élève à 35 millions d’euros. Une somme conséquente pour un gardien qui déjà âgé de 28 ans et qui n’a pas évolué au plus haut niveau depuis ses débuts en professionnels.

L’autre solution viendrait du côté de Manchester United. Malgré une magnifique saison à Sheffield United la saison dernière, Dean Henderson n’a pas réussi à convaincre les dirigeants mancuniens de lui offrir la place de David De Gea. Obligé de ronger son frein sur le banc d’Old Trafford (3 matches) après une saison pleine, le gardien international anglais (une sélection) pourrait voir d’un bon oeil l’intérêt des Spurs, qui apprécient eux son jeune âge (23 ans).

En concurrence chez les Three Lions, Pope et Henderson risquent de l’être également sur le marché des transferts.