Tottenham, la stat impressionnante d'Eriksen

Le milieu international danois des Spurs Christian Eriksen a effectué sa 10e passe décisive de la saison dans le championnat d' ce dimanche, en servant Lucas Moura, lors du revers enregistré par sa formation face à (2-1) pour le choc de ce dimanche en Angleterre.

Il égale David Beckham

Notoirement convoité par de grands clubs en vue d'un transfert estival, Eriksen est ainsi le deuxième joueur de l'histoire de la à enchaîner quatre campagnes de rang avec au moins 10 offrandes décisives, après un certain David Beckham entre 1997 et 2001.

Christian Eriksen has provided 10+ Premier League assists in each of the last four seasons:



2015/16: 13

2016/17: 15

2017/18: 10

2018/19: 10



Putting them on a plate. pic.twitter.com/vfLaQhUM1S