Tottenham, l'offre du désespoir pour conserver Harry Kane

Harry Kane sur le départ, Tottenham est prêt à toutes les folies pour le conserver.

Si le feuilleton Kylian Mbappé monopolise une grande partie du mercato estival 2023, celui autour d'Harry Kane vaut lui aussi le détour. Après 12 ans à Tottenham qui l'ont vu devenir le meilleur buteur de l'histoire du club avec 280 buts en 438 matches toutes compétitions confondues, l'international anglais souhaite changer d'air et rejoindre un capable qui joue la Ligue des Champions et qui peut lui permettre de remplir une armoire à trophées toujours vide alors qu'il fêtera ses 30 ans fin juillet.

Tottenham veut conserver Harry Kane à tout prix

Le problème, c'est que le président du club londonien Daniel Levy n'est pas vraiment ouvert à une vente du meilleur buteur des Three Lions cet été, même s'il ne lui reste qu'un an de contrat. Il doit donc s'occuper de repousser les avances du Bayern Munich, qui pourrait proposer 80 millions d'euros hors bonus, et de convaincre son joueur de rester au club.

Et pour cela, Levy et ses équipes seraient prêts à tout ou presque. Alors qu'il touche actuellement un peu plus de 230 000 euros par semaine, le goleador anglais pourrait se voir offrir le double tout simplement, soit un salaire d'environ 470 000 euros par semaine, ce qui équivaut à près de 25 millions par an. Reste à savoir si ces chiffres seront suffisants pour convaincre Kane de rester dans le Nord de Londres, il doit bientôt rencontrer son nouvel entraîneur Ange Postecoglou pour la toute première fois.