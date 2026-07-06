Tottenham échappe à la catastrophe et met le feu au marché des transferts avec un quart de milliard d'euros

Il y a quelques semaines à peine, Tottenham Hotspur traversait l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente, se retrouvant contraint de lutter pour son maintien en Premier League jusqu'à la dernière journée de la saison. Aujourd’hui, le club londonien s’impose comme le grand protagoniste du mercato estival : il a ouvert les vannes de son budget et dépensé plus de 250 millions d’euros pour bâtir une équipe compétitive sous la houlette de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

Alors que la bulle financière de la Premier League continue de dicter sa loi sur le marché des transferts, les fonds circulent cette fois-ci au sein même de l’Angleterre. Avec déjà six recrues en un peu plus d’un mois, Tottenham occupe la première place du classement des clubs les plus dépensiers de ce mercato estival.

La transaction la plus marquante a été l’arrivée de l’Italien Sandro Tonali, en provenance de Newcastle United, pour environ 100 millions de livres sterling, portant ainsi le montant total des investissements du club cet été à plus de 250 millions d’euros, dans l’espoir de digérer les séquelles d’une saison catastrophique, émaillée de blessures à répétition pour des joueurs clés comme James Maddison, Cristian Romero et Dejan Kulusevski, et d’une forte baisse des performances.

Les Spurs ont évité de justesse la relégation en Championship lors de l’ultime journée, grâce à une victoire étriquée 1-0 face à Everton, avant d’entamer sans tarder un vaste plan de reconstruction, comme le rapporte le quotidien espagnol Marca.

Tonali, le transfert phare de ce projet

En recrutant Sandro Tonali, Tottenham s’adjoint l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League.

L’international italien avait rejoint Newcastle en 2023 dans le cadre d’un transfert colossal, avant d’être suspendu dix mois pour une affaire de paris sportifs.

Dès son retour, il a rapidement retrouvé sa place dans l’effectif d’Eddie Howe et s’est imposé comme un élément incontournable, formant avec le Brésilien Bruno Guimarães l’un des meilleurs duos de milieu de terrain de la Premier League.

Selon la presse anglaise, l’arrivée de Roberto De Zerbi aurait été l’élément décisif qui a convaincu Tonali de relever un nouveau défi à Tottenham, malgré la solidité sportive et financière récemment acquise par Newcastle.

Matheus Fernandes… Un talent qui a coûté cher

Tottenham a également surpris en recrutant le milieu de terrain portugais Matheus Fernandes.

Sur le plan sportif, l’opération répond à un besoin de créativité au milieu de terrain, où Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur et Conor Gallagher évoluent déjà.

La polémique a toutefois porté sur le montant du transfert : le club a déboursé près de 99 millions d’euros pour s’attacher les services d’un joueur qui évoluait à West Ham, relégué en Championship cette saison, une somme que beaucoup estiment supérieure à sa valeur marchande.

Fernandes s’était déjà fait remarquer lors de sa saison à Southampton, avant de poursuivre sa progression à West Ham, où ses qualités défensives se sont clairement illustrées, avec une moyenne de 3,1 interventions par match.

Van Hekke… le nouveau Romero de la défense ?

Même si elle n’a pas bénéficié du même retentissement médiatique que l’arrivée de Tonali, la venue du défenseur néerlandais Jan-Paul van Heek, recruté 60 millions d’euros à Brighton, constitue un renfort de poids pour l’arrière-garde londonienne.

Cette arrivée intervient alors que l’avenir de Micky van de Ven et de Christian « Koti » Romero reste flou, offrant à De Zerbi un défenseur doté de réelles qualités de leader et d’une forte personnalité sur le terrain.

Van Hekke a réalisé une saison remarquable en Premier League, se classant dixième au nombre d’interceptions (47) et neuvième au nombre de tacles (28).

Il se classe aussi parmi les meilleurs défenseurs dans les duels aériens, des statistiques qui illustrent son impact défensif et ses qualités techniques proches de celles de Romero.

Un renfort gratuit et très expérimenté

Malgré des dépenses déjà élevées, Tottenham a aussi su profiter du marché des transferts libres.Le club a en effet réussi à recruter le défenseur argentin Marcos Senesi, libre après son départ de Bournemouth, où il était l’un des piliers et le capitaine de l’équipe sous les ordres d’Andoni Iraola, et où il avait déjà représenté la sélection argentine sous la houlette de Lionel Scaloni.

Tottenham a également renforcé son flanc gauche en recrutant Andy Robertson dans le cadre d’un transfert libre à l’issue de son passage à Liverpool, et en recrutant gratuitement le gardien slovaque Martin Dubravka, libre de tout contrat avec Burnley, afin de confier le poste de gardien titulaire à Antonin Kinsky, alors que Guillermo Vicario s’apprête à quitter le club.

Si le recrutement de Jan Paul van Hekke a représenté un investissement d’environ 60 millions d’euros, le club a rapidement compensé cette dépense en cédant le défenseur croate Luka Vuković à Brighton pour un montant proche.

Recruté l’été dernier pour seulement 11 millions d’euros, puis immédiatement prêté à Hambourg sans disputer le moindre match avec l’équipe première, le Croate a ainsi permis au club londonien de réaliser une plus-value substantielle.

En l’espace d’un an seulement, sa valeur marchande a considérablement augmenté, permettant au club de réaliser une plus-value substantielle qui l’aide à respecter les règles du fair-play financier de la Premier League.

Pour alléger encore la masse salariale, le club se prépare à céder le défenseur Radu Dragusin, dont le temps de jeu s’est réduit, à la Fiorentina pour un peu plus de 20 millions d’euros.

Après une saison qui a failli se terminer par une catastrophe historique, Tottenham semble avoir choisi de réagir autrement. Plutôt que de se contenter d’éviter la relégation, le club a engagé un projet ambitieux sous la direction de Roberto De Zerbi, porté par des investissements colossaux qui pourraient redessiner son équipe et en faire un prétendant au titre en Angleterre dans les années à venir.