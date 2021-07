Tottenham : De la concurrence pour Hugo Lloris ?

Le club londonien est en quête d'un gardien et a ciblé Pierluigi Gollini de l'Atalanta.

Selon les informations du Guardian, le statut de numéro un d'Hugo Lloris est menacé. Tottenham serait sur le point de se faire prêter Pierluigi Gollini, le gardien de l'Atalanta.

Ce prêt serait assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros et selon le quotidien anglais, Fabio Paratici, le directeur sportif des Spurs, considère que Gollini incarne à la fois le présent et l'avenir du club. Il espère ainsi le voir concurrencer le plus rapidement possible Lloris, qui aura 35 ans à la fin de l'année et dont le contrat se termine en juin 2022.

Agé de 26 ans, Gollini est passé par les équipes de jeunes de la Fiorentina et de Manchester United avant de commencer sa carrière professionnelle en 2014 au Hellas Vérone. Il a ensuite porté le maillot d'Aston Villa (2016-janvier 2017) avant de rejoindre l'Atalanta.

Il a participé activement aux beaux parcours du club bergamasque en Ligue des champions ces deux dernières saisons et a été sélectionné une fois en équipe d'Italie, en 2019, mais n'a pas été retenu pour l'Euro 2021.