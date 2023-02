Tottenham - Chelsea : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Tottenham - Chelsea : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Derby londonien ô combien important pour Tottenham et Chelsea ce dimanche dans le nord de Londres. Onze points séparent les Spurs, quatrième, des Blues, dixième. Pourtant, si leur situation n'est pas du tout la même, les deux équipes ont besoin de points. Tottenham ne peut pas se permettre de ralentir avec Newcastle dans le rétroviseur et un possible retour de Liverpool dans la lutte à la quatrième place d'ici la fin de la saison tandis que Chelsea aimerait justement revenir dans cette course à la Ligue des champions et pour ça il faudra réaliser une série de résultats positifs.

Potter sur un siège éjectable ?

Bien évidemment, Chelsea a bien plus besoin d'une victoire que les Spurs. Les Blues n'ont gagné aucun de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Une statistique qui blesse et qui fragilise surtout Graham Potter, encore plus après avoir été battu par la lanterne rouge du championnat Southampton le week-end dernier.

Avec un recrutement hivernal coûteux, Chelsea est dos au mur et doit commencer à enregistrer des bons résultats pour ne pas dire totalement adieu à ses derniers espoirs de qualification pour une compétition européenne l'an prochain. Graham Potter devra donc réussir à mener ses hommes à la victoire dans un derby londonien excitant sur le papier.

Sécuriser la 4ème place pour Tottenham

De son côté, Tottenham est dans une bien meilleure dynamique, même si les Spurs peuvent nourrir des regrets après avoir été distancés dans la course au titre et avoir été battu en huitième de finale aller de C1 par l'AC Milan. Les Spurs doivent sécuriser la quatrième place à tout prix et pour éviter une autre déconvenue, il ne faudra pas laisser filer des points à domicile.

Horaire et lieu du match Tottenham - Chelsea

Ville : Londres

Londres Stade : Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur Stadium Heure : 14:30 UTC+1 (heure française) / 13:30 GMT / 14:30 UTC+1 (BST) / 08:30 EST / 05:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Tottenham - Chelsea ?

Tottenham-Chelsea

Premier League

Dimanche 26 février

14h30 sur Canal +

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 14h10 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Tottenham et de Chelsea

Tottenham : VVDDV



Chelsea : NNNDD

Les blessés et absents de Tottenham et de Chelsea :

Pour ce derby londonien, Antonio Conte sera encore privé de son gardien titulaire, Hugo Lloris. Autre absent, et ce jusqu'à la fin de saison, Rodrigo Bentancur, blessé au genou. Yves Bissouma et Ryan Sessegnon seront aussi indisponibles en raison d'une blessure.

En face, Graham Potter devra faire sans César Azpilicueta, gravement touché à la tête lors de la défaite face à Southampton. Outre l'Espagnol, Edouard Mendy, Armando Broja, N'Golo Kanté et Christian Pulisic manqueront également à l'appel.

Les équipes probables

XI de départ de Tottenham : Forster - Romero, Dier, Lenglet - Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Davies - Kulusevski, Son - Kane.

XI de départ de Chelsea : Kepa – James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell – Kovacic, Enzo Fernandez - Mudryk, Joao Félix, Mount - Havertz.