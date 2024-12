Tottenham - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Tottenham affronte Chelsea ce soir en Premier League. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette rencontre.

Les projecteurs se tournent vers le Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche, vu que Tottenham Hotspur et Chelsea s'y affrontent dans un derby de Premier League qui s'annonce très indécis.

Tottenham n'aborde pas cet affrontement dans les meilleures conditions, n'ayant décroché qu'une seule victoire lors de ses six dernières sorties. Leur seul point lumineux a été une victoire éclatante 4-0 face à Manchester City à l'Etihad. Cependant, ce sommet a été éclipsé par un effondrement en Ligue Europa contre Galatasaray (3-2), des défaites successives contre Ipswich Town et Bournemouth, et des matchs nuls contre Fulham et Roma.

En revanche, Chelsea arrive avec une grande confiance, surfant sur une série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues. La récente série des Blues comprend quatre victoires consécutives contre Southampton, Aston Villa, Heidenheim et Leicester City. Une écrasante victoire 8-0 contre le FC Noah en Conference League était entrecoupée de matchs nuls en championnat avec Manchester United et Arsenal.

Ci-dessous GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Tottenham - Chelsea ?

La rencontre entre Tottenham et Chelsea sera à suivre ce dimanche 8 décembre à partir de 17h30 sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Tottenham vs Chelsea

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Le match de Premier League entre Tottenham et Chelsea se jouera au Tottenham Hotspur Stadium à Tottenham, Angleterre.

Il commencera à 17h30, heure française, le dimanche 8 décembre 2024.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Tottenham

Pour les Spurs, la défaite de jeudi soir à Bournemouth a non seulement été douloureuse au tableau d'affichage, mais elle a également aggravé leurs problèmes défensifs, avec Ben Davies succombant à une blessure aux ischio-jambiers. Le manager Ange Postecoglou craint une longue absence pour Davies, ce qui s'ajoute à une cascade de blessures à l'arrière. Micky van de Ven reste écarté en raison d'un problème à la cuisse, tandis que le retour de Cristian Romero à la suite d'un problème à l'orteil ne pouvait mieux tomber. Le jeune espoir Archie Gray pourrait devoir faire équipe avec Radu Dragusin au cœur de la défense.

Les absences ne s'arrêtent pas là pour les Spurs. Rodrigo Bentancur est suspendu, tandis que Guglielmo Vicario (cheville), Richarlison (ischio-jambiers), Mikey Moore (maladie) et Wilson Odobert (ischio-jambiers) restent également indisponibles. Après avoir limité Son Heung-min à une apparition en seconde mi-temps en milieu de semaine, Postecoglou devrait réintégrer son capitaine pour le derby.

Infos de l'équipe de Chelsea

La liste des blessés de Chelsea est moins longue mais comprend toujours des noms importants. Les défenseurs Wesley Fofana et Reece James sont écartés en raison de problèmes aux ischio-jambiers, tout comme le jeune Omari Kellyman, bien qu'il n'aurait pas été en lice pour commencer ce duel à grands enjeux.

L'attaque des Blues pourrait être remodelée, avec Pedro Neto, Jadon Sancho et Nicolas Jackson tous prêts pour d'éventuels débuts. Malgré l'impact en milieu de semaine de Noni Madueke, Christopher Nkunku et João Félix, la rotation pourrait être envisagée.

En défense, Levi Colwill et Robert Sanchez devraient probablement retrouver leur place dans le onze de départ. Cependant, la solide performance de Axel Disasi en milieu de semaine pourrait lui permettre de conserver sa place en l'absence de Fofana, offrant à Chelsea une stabilité derrière.

