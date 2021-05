Tottenham - Auteur d'un triplé, Gareth Bale savoure son retour au top

Triple buteur face à Sheffield dimanche (4-0), Gareth Bale se sent bien sous les ordres de son nouvel entraîneur, et le lui rend bien sur le terrain.

Auteur d'un triplé face à Sheffield United (4-0) ce week-end, Gareth Bale a prouvé qu'il n'avait pas tout perdu de son incroyable talent. Prêté par le Real, le Gallois n'est pas sûr de poursuivre l'aventure à Tottenham. Depuis le départ de José Mourinho, il se refait une santé sous les ordres de Ryan Mason, qui l'a intégré aux titulaires réguliers.

"Je suis heureux et, quand je suis heureux, je joue généralement bien"

Heureux de retrouver de la confiance et des sensations, Gareth Bale se sent bien, et s'en félicite. "Je me sens bien. Comme je l'ai dit, j'avais juste besoin de jouer des matchs, d'enchaîner quelques matchs et c'est ce qui se passe maintenant. Je suis heureux et, quand je suis heureux, je joue généralement bien. Nous sommes très performants depuis le début. Nous avons bien pressé, nous avons eu le ballon et nous avons joué un bon football", a expliqué l'ailier explosif des Spurs, au micro de Sky Sports.





Au-delà de sa performance individuelle, le joueur prêté par le Real Madrid a souhaité souligner l'état d'esprit retrouvé des Londoniens. "C'est un fait que nous jouons plus haut. Nous sommes plus près du but et cela nous permet de marquer plus. Nous avons travaillé sur ça ces dernières semaines. Il est clair que cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je pense que nous avançons dans la bonne direction. Nous jouons à la manière de Tottenham", a-t-il analysé, lui qui est désormais auteur de 14 buts cette saison.

Le retour en forme de Gareth Bale ne saurait passer inaperçu Outre-Manche, et n'a logiquement pas échappé à son entraîneur Ryan Mason. "J'ai toujours dit que Gareth Bale n'avait pas perdu et ne perdra pas cette capacité dans le dernier tiers à produire des moments d'excellence. C'est un joueur de classe mondiale - il l'a prouvé pendant de nombreuses années. La chose la plus agréable à son sujet ce soir était son attitude, sa course pour l'équipe", a pour sa part confié le technicien, intérimaire à Tottenham.