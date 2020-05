Tottenham aussi sur Ivan Rakitic ?

Les Spurs de Tottenham se seraient joint à la liste des clubs intéressés par les services de l’international croate Ivan Rakitic.

Sauf surprise, les chemins de Barcelone et d’Ivan Rakitic devraient se séparer lors du prochain mercato. Le vice-champion du monde n’est plus en odeur de sainteté du côté du Nou Camp et son club fait tout pour s’en débarrasser tant qu'il est encore sous contrat.

Rakitic (32 ans) avait confié à la presse ibérique qu’il n’était pas « un sac de patates » et qu’il est le seul décideur par rapport à son avenir. Toutefois, nul doute que lorsque le moment viendra, il pensera d'abord à son intérêt et à la nécessité d’avoir du temps de jeu surtout que l’Euro a été repoussé d’un an et qu’il n’est pas certain de garder sa place en sélection d’ici là.

De nombreuses destinations ont été évoquées pour l’international croate, essentiellement en (Atletico Madrid et Séville). Cependant, il a aussi des contacts à l’étranger. La penserait à lui, de même que si l'on se fie aux dernières nouvelles émanant de l'autre côté des Pyrenées.

En effet, selon El Mundo Deportivo, les Spurs de José Mourinho ciblent Rakitic comme un potentiel renfort en milieu de terrain. Le coach portugais est convaincu qu’avec son expérience, il pourrait être d’un grand apport à l’équipe londonienne.