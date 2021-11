Tottenham : Antonio Conte compte sur Harry Kane

Fraîchement arrivé à Tottenham pour succéder à Nuno Espirito Santo, Antonio Conte débute un projet qui s'inscrit dans la durée. À Londres, où il avait déjà été l'entraîneur de Chelsea il y a de cela quelques années, le technicien italien aura la lourde tache de redonner vie à une équipe des Spurs ayant grandement perdu de sa superbe. À l'image de son attaquant Harry Kane.



Étincelant depuis de nombreuses années, le buteur anglais est en dessous de ses standards habituels cette saison, sûrement marqué par son départ avorté vers Manchester City cet été. Auteur de 5 buts en Premier League, Harry Kane reste un buteur de sang froid, et Antonio Conte compte forcément sur lui pour mener ses Spurs vers les hauteurs du championnat.



"Nous parlons d'un joueur de classe mondiale"



"Il y a la volonté de construire quelque chose d'important et Harry le sait. Je ne serais pas ici si je n'étais pas ambitieux. Vous pouvez rester pendant de nombreuses années dans la même équipe mais vous n'écrivez l'histoire de ce club que si vous gagnez", a indiqué le coach italien pour Sky Sports, qui entend bien remporter des trophées avec Tottenham à l'avenir.



"En remportant des trophées, vous entrez dans l'histoire du club. Je comprends que Harry est quelqu'un qui veut gagner des trophées et il peut nous aider à y parvenir car nous parlons d'un joueur de classe mondiale", a ensuite assuré celui qui a remporté le Scudetto avec l'Inter Milan la saison dernière. Si aucun objectif n'est trop grand pour l'ancien entraîneur de la Juventus Turin, force est de constater que Tottenham est encore loin du compte...