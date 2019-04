Tottenham-Ajax | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la demi-finale aller de Ligue des champions qui va opposer Tottenham à l'Ajax ce mardi (21h).

Qui arrêtera l' ? Après avoir dompté deux machines de guerre comme le et la , cette bande de jeunes loups aux dents longues a montré qu'elle avait les armes pour s'attaquer aux écuries les plus froides, les plus rodées et les plus réalistes du continent. a un autre profil. Les Spurs ont eux aussi misé sur la fougue pour venir à bout de , l'une des deux plus belles équipes du pays. Alors cette demi-finale s'annonce palpitante, parce qu'offensive et sans calcul. Si l'Ajax aura ses forces vives lors de cette première manche, le club londonien devra se passer de son leader, Harry Kane, blessé depuis plusieurs semaines, et de son remplaçant le plus fiable cette saison, Hueg-min Son, suspendu. C'est un vrai défi pour la bande à Lloris. Car c'est bien l'Ajax qui ressemble à une montagne dans cette première demi. Présentation.

Match Tottenham-Ajax Amstedam Date Mardi 30 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- L’Ajax n’a remporté qu’un seul de ses 6 précédents matches face à une équipe anglaise en Ligue des Champions (3-1 v Manchester City en octobre 2012), ses 3 déplacements s’étant à chaque fois conclus sur des matches nuls (2 chez , 1 chez Manchester City).

- Tottenham va disputer sa 1ère demi-finale de C1 depuis 1961/62, lorsqu’il fut éliminé par , futur vainqueur de l’épreuve.

L'article continue ci-dessous

- Après avoir éliminé le Real Madrid et la Juventus, l’Ajax est devenu la 1ère équipe de l’histoire de la C1 à se qualifier à 2 reprises pour le tour suivant sur une même saison après avoir échoué à remporter son match aller à domicile.

- L’Ajax a remporté ses 3 derniers déplacements en Ligue des Champions, soit autant que lors de ses 31 précédents (11 nuls, 17 défaites).

- Le XI de départ de l’Ajax en Ligue des Champions cette saison est de 24 ans et 257 jours en moyenne – le plus jeune parmi les demi-finalistes, et le 2e plus jeune parmi les 32 équipes ayant participé à la compétition en 2018/19.