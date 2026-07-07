Tottenham a brisé les rêves de Manchester United… Comment les « Red Devils » vont-ils réagir ?

Manchester United a entamé sa semaine avec l’ambition de conclure plusieurs des transferts les plus marquants du mercato, mais ces derniers jours, le club s’est heurté à une réalité bien différente. Le club a perdu la course pour plusieurs de ses cibles principales au profit de Tottenham Hotspur, tout en poursuivant ses efforts pour finaliser d’autres transferts et redéfinir ses priorités avant le début de la saison prochaine, alors que certains joueurs sont sur le point de partir et que de nouveaux noms émergent sur la short-list.

Les Red Devils avaient activement courtisé Matheus Fernandes, mais Tottenham a finalement raflé la mise en s’entendant avec West Ham pour un chèque de 85 millions de livres.

Les Red Devils étaient prêts à aligner la somme réclamée par West Ham, mais sous la forme de bonus et d’incitations liés aux performances, et non d’un versement intégral garanti. Par ailleurs, la direction du club a jugé que le salaire proposé par Tottenham au joueur dépassait le plafond qu’elle souhaitait respecter.

Ce revers n’était pas isolé : les Spurs ont aussi devancé les Red Devils pour Sandro Tonali, autre cible estivale, dans une opération évaluée jusqu’à 100 millions de livres.

En revanche, le club assure que l’arrivée du milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, pour 40,5 millions d’euros, suit son cours et qu’il ne reste plus au joueur qu’à passer la visite médicale.

Le milieu brésilien devait initialement rejoindre Old Trafford en juillet, mais sa sélection tardive par Carlo Ancelotti avec la Seleção a retardé les dernières formalités. Après l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Norvège, le joueur s’apprête désormais à passer la visite médicale.

La semaine a également été marquée par le départ du gardien André Onana, prêté pour une saison au Trabzonspor, en Turquie. Les Red Devils percevront 1,5 million d’euros au titre de ce prêt, des clauses liées aux performances du club turc en championnat pouvant faire grimper ce montant, tandis que Trabzonspor prendra en charge l’intégralité du salaire du gardien camerounais ; l’accord ne prévoit toutefois pas d’option d’achat définitif.

Enfin, le gardien Dermot Mee a prolongé son contrat de deux ans après l’expiration de son précédent bail fin juin. Âgé de 23 ans, il reste au sein de l’encadrement technique des gardiens depuis sa sortie de l’académie du club.

Quelles alternatives après l’échec des transferts ?

Après l’échec du transfert de Matheus Fernandes, Manchester United a intensifié ses recherches pour dénicher d’autres options au milieu de terrain, selon le journal « The Athletic ».

Le club s’est renseigné sur André Santos, jeune milieu de terrain de Chelsea, même si les discussions officielles ne sont pas encore engagées ; les Blues ne s’opposeraient pas à un départ si un accord est trouvé.

Parallèlement, les Red Devils continuent de surveiller plusieurs autres profils, dont Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) et Alex Scott (Bournemouth).

Les Red Devils avaient aussi envisagé Sander Berge, l’homme de Fulham auteur d’une Coupe du monde convaincante avec la Norvège, ainsi que Tyler Adams, l’Américain de Bournemouth.

Les priorités de Manchester United

Le renforcement du milieu de terrain demeure la priorité absolue des Red Devils lors de ce mercato estival. Alex Scott impressionne à Old Trafford, mais Bournemouth veut le conserver et refuse de le céder cet été ; le club cherche même à prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2028, après plusieurs offres de renouvellement déjà rejetées par le joueur.

Dans le même temps, United surveille la situation d’Aurélien Tchouaméni, au cas où le Real Madrid déciderait de le mettre sur le marché, le club espagnol souhaitant réaliser quelques ventes avant de financer de nouveaux transferts. Les responsables de United ont pris contact avec le Real Madrid pour connaître sa position concernant le milieu de terrain français, dont le contrat court jusqu’à l’été 2028.

Félix Nmecha est également cité, mais le Borussia Dortmund veut le garder et évalue sa clause à environ 120 millions d’euros, un montant qui complique toute négociation.

Parallèlement, le club surveille le marché des gardiens en prévision d’un départ d’Altay Bayındır, et le nom de Karl Darlow émerge comme option crédible pour renforcer ce poste.

Enfin, le flanc gauche est également à renforcer : Cressinio Summerville (West Ham) est ciblé et les deux clubs ont déjà entamé des pourparlers.

Qui est sur le point de partir ?

Le prêt de Marcus Rashford au FC Barcelone n’ayant pas été transformé en transfert définitif, l’attaquant anglais devrait réintégrer le groupe mancunien dès la fin de ses engagements avec la sélection.

Son avenir reste en suspens : l’entraîneur Michael Carrick doit retrouver le centre d’entraînement de Carrington jeudi, accompagné des joueurs non sélectionnés pour la Coupe du monde.

En revanche, Manuel Ugarte était sur le marché des transferts lors de ce mercato, mais la grave blessure aux ligaments du genou qu’il a subie lors de la participation de l’Uruguay à la Coupe du monde a changé la donne, et son maintien au sein de l’équipe semble désormais le scénario le plus probable.

Enfin, Altay Bayindir attire l’attention de plusieurs clubs turcs, et United doit clarifier sa situation avant d’envisager l’arrivée d’un nouveau gardien.