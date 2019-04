Torino-Milan 2-0, l'AC Milan se complique la vie

34e journée de

-Milan : 2-0

Buts : Belotti (38e), Berenguer (48e)

Pour la première fois depuis 2002, l' s'est incliné face à Torino en . Et l'équipe lombarde a choisi un très mauvais moment pour stopper sa série d'invincibilité face aux Grenats. En perdant, les Rossonerri reculent de deux rangs au classement, se retrouvant notamment derrière leurs opposants du jour au classement.

En difficulté depuis quelques matches, Milan n'a donc pas réussi à se ressaisir lors de ce déplacement dans le Piémont. Au Stadio Olimpico de Turin rien n'a fonctionné comme prévu pour les hommes de Gennaro Gattuso. Si les 45 premières minutes de la partie ont été assez équilibrées, tout s'est enchainé dans la mauvais sens au retour des vestiaires. A la 58e minute, ils ont concédé un pénalty que l'international azzurro Andrea Belotti a encaissé. Puis dix minutes plus tard, ils cédaient de nouveau sur une tentative d'Alejandro Berenguer.

15 - @TorinoFC_1906 have kept the clean sheet 15 times in Serie A this season: the last time the Granata had more in a single Serie A season was 1991/92 (18). Wall.