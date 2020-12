Top 100 joueurs Marca, Messi dégringole !

Marca a publié son classement annuel des 100 meilleurs joueurs du monde et Messi dégringole au classement.

L'attaquant vedette de Barcelone Lionel Messi a chuté au 10e rang des 100 meilleurs joueurs mondiaux dans le classement publié par Marca jeudi.

Le capitaine du , Sergio Ramos, est le meilleur joueur espagnol de la liste, quatrième, derrière les trois premiers Robert Lewandowski, Joshua Kimmich (tous deux du ) et Kylian Mbappé, du .

toujours concernant le Real Madrid, l'attaquant Karim Benzema est le seul autre joueur de la dans le top 10. Le Français est classé septième.

Les seuls autres joueurs de champ basés en dans le top 30 sont Toni Kroos et Luka Modric de Madrid, respectivement 20e et 24e, tandis que le gardien de but des Blaugrana Marc-Andre Ter Stegen (18) et Thibaut Courtois (29) se classent également très bien.

La star offensive de l'Atletico Madrid Joao Felix est classée 33e tandis que Séville est également représenté dans le top 40 avec la présence du défenseur central français Jules Koundé, classé à la 40e place.

Jan Oblak, Fede Valverde, Ansu Fati, Frenkie de Jong et Jesus Navas sont également classés dans le top 50.

Récemment, la légende brésilienne Pelé a donné son avis sur sur l'identité de celui qu'il pense être le meilleur joueur au monde et c'est l'attaquant de la qui l'emporte devant le capitaine de Barcelone.

"Aujourd'hui, le meilleur joueur du monde est Cristiano Ronaldo", a déclaré Pelé à la chaîne YouTube Pilhado. "Je pense qu'il est le meilleur, parce qu'il est plus constant, mais vous ne pouvez pas oublier [Lionel] Messi, bien sûr, mais ce n'est pas un attaquant.

Malgré ses propos élogieux envers le duo, Pelé est quand même arrivé à une conclusion simple pour décider qui est le meilleur de tous les temps - lui-même. «C'est une question à laquelle il est difficile de répondre», a-t-il commencé lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur joueur de l'histoire.