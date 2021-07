Le champion poids lourds français Toy Yoka n’est pas un grand fan de Lionel Messi et il l’a fait savoir.

Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or France Football à six reprises et beaucoup lui prédisent un septième sacre à l’issue de l’année. C’est le cas notamment de notre rédaction qui l’a placé au sommet du Power Ranking pour la prestigieuse récompense. Mais, il y en a aussi qui jugent qu’il ne mériterait pas un nouveau triomphe. Le boxeur français Tony Yoka en fait partie.

Grand passionné du football, l’ancien champion olympique a même justifié son opinion à travers une longue explication publiée sur sa story Instagram. Une publication qu’il a ensuite supprimée face au tollé provoqué, mais évidemment ce fut trop tard pour éviter les captures d’écran de ceux qui avaient anticipé la polémique.

Yoka a commencé par affirmer qu’il n’était pas du tout impressionné par les prestations de La Pulga durant cette année 2020 : « On vit à une époque où l'on veut donner le Ballon d'or à un joueur qui finit troisième de la Liga [...], éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions en prenant 4-1 à domicile (6e années de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire... Juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie ! »

30 - Lionel Messi a inscrit 30 buts en Liga la saison passée - dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement. Fact-Checking 🥊 pic.twitter.com/8H5PE8Zjjx — OptaJean (@OptaJean) July 26, 2021

Opta arbitre le duel Yoka - Messi

Le boxeur a ensuite poursuivi son argumentation en soulignant la faible rentabilité de l’Argentin face aux cadors du championnat espagnol, et en particulier contre le Real Madrid. « 9 buts en Liga, 24 inscrits face aux 7 derniers de Liga. [...] 5 buts en LDC cette saison, 4 penalties (…) S’il le gagne, ça sera le Ballon d'Or le plus moche et éclaté de l'histoire. Le gagner avec une saison aussi mauvaise, en marquant des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe. [...] Merci, Osasuna, Eibar et Getafe... (...) 0 but face au Real Madrid depuis 4 ans, 0 but face à l'Atlético Madrid, 0 face aux grands clubs, rien. »

Yoka a donc avancé des chiffres pour étayer sa pensée. Mais, sont-ils véridiques ? Opta, l’entreprise qui s’occupe d’établir les données sportives, s’est chargé de vérifié et lui rétorquer ensuite. « Lionel Messi a inscrit 30 buts en Liga la saison passée - dont 11 face aux 7 dernières équipes du classement ». Le Français a été donc rapidement discrédité par les faits.

Messi, pour sa part, est resté sans réaction face à ces attaques. Le génie argentin a probablement d’autres choses à faire que de répondre à ses détracteurs, a fortiori lorsqu’il est en pleines vacances avec sa famille.