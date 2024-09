Toni Kroos règle enfin ses comptes !

Espagne vs Allemagne

Toni Kroos s'est moqué de l'UEFA après qu'un rapport ait indiqué que l'Allemagne aurait dû bénéficier d'un penalty à l'Euro 2024 contre l'Espagne.

L'Allemagne a estimé qu'elle aurait dû bénéficier d'un penalty en prolongation lorsque le tir de Jamal Musiala a heurté le bras de Marc Cucurella. L'arbitre Anthony Taylor n'a pas accordé de penalty et le VAR Stuart Attwell a choisi de ne pas l'annuler. L'Espagne a ensuite battu l'Allemagne et s'est qualifiée pour les demi-finales, devenant finalement championne.

Un rapport de la commission des arbitres de l'UEFA sur le tournoi d'été a maintenant fait l'objet d'une fuite et a suscité l'indignation en Allemagne. Le rapport souligne la main de Cucurella comme l'un des incidents qui auraient dû se terminer par un penalty, déclenchant une réaction frustrée de Kroos.

"Il leur a fallu trois mois pour se rendre compte qu'il y avait une main de Cucurella, quelque chose que presque tout le monde pouvait voir en une seconde. Cela me rassure beaucoup (rires)", a-t-il déclaré selon Marca. "Puis-je dire que je suis désormais champion d'Europe parce que c'est officiellement confirmé ? Je ne le pense pas."

Le joueur de 34 ans a mis un terme à sa carrière après ce match. Il a quitté le football après avoir remporté six fois la Ligue des champions, quatre fois la Liga et trois fois la Bundesliga en club et remporté la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne.