Toni Kroos, c'est terminé

La légende du Real Madrid, Toni Kroos, a officiellement pris sa retraite après l'expiration de son contrat hier.

Le joueur de 34 ans a déjà fait chanter son nom à Santiago Bernabeu et a soulevé les trophées de la Liga et de la Ligue des champions devant les fans à Cibeles, mais il a fait ses adieux une dernière fois sur Instagram.

Kroos a posté une photo avec le trophée de la Ligue des champions comme pièce manquante de sa collection assez importante. Après neuf ans au club, combinés à son passage au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen, Kroos a accumulé 23 trophées.

Aujourd'hui, c'est officiellement mon dernier jour en tant que joueur du Real Madrid. C'est bizarre, mais je serai toujours l'un des vôtres, au Real Madrid. Reconnaissant à jamais ! 🤍🤍🤍

Le seul trophée qui lui manque dans l'ensemble des clubs européens et du football international est à trois matchs de distance. Si Kroos peut gagner l'Euro, alors il aura complété le set, et tirera sa révérence avec sans doute la dernière saison la plus impressionnante d'une carrière dans l'histoire récente à tout le moins.

Ses anciens coéquipiers Dani Carvajal, Nacho Fernandez et Joselu Mato lui barrent la route. S'il parvient à passer le cap de l'Espagne, la Mannschaft sera la grande favorite de l'Euro 2024, sous la houlette de Kroos.