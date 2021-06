Tolisso veut être de la partie contre l’Allemagne

Corentin Tolisso a comme ambition de jouer titulaire pendant l’Euro, et en particulier face à l’Allemagne

Le onze type de l’équipe de France pour l’Euro semble être connu de tous au vu des derniers choix opérés par Didier Deschamps. Il ne reste que très peu d’interrogations, parmi lesquelles celle qui concerne l’occupant du poste de relayer au côté de Paul Pogba. Adrien Rabiot semble partir avec les faveurs des pronostics dans cette optique, vu qu’il est le seul gaucher dans ce secteur de l’entrejeu. Cela dit, Corentin Tolisso ne s’avoue pas vaincu avant l’heure.

L’ancien lyonnais vient d’exprimer à L’Equipe sa détermination de jouer d’entrée le choc contre l’Allemagne, programmé mardi prochain dans son jardin de l’Allianz Arena. « J’ai hâte qu’on joue contre l’Allemagne et qu’on commence l’Euro. On sait que ça va être un match difficile. Il y a plusieurs de mes coéquipiers au Bayern qui seront en face et j’ai envie de les battre », a-t-il confié.

« Montrer aux Allemands que je peux prendre leur place »

Tolisso est doublement motivé pour cette empoignade, car il y aura beaucoup de ses coéquipiers en club dans le camp d’en face : « Je sais qu’il y a des joueurs qui évoluent au même poste que moi dans cette sélection allemande, et j’essaye de me donner à fond à l’entrainement pour pouvoir me confronter à eux. Leur montrer que je suis un bon joueur et que je peux prendre leur place à Munich. Après, ce n’est pas ma motivation première, je veux surtout être bon pour l’équipe de France. Pour qu’on aille le plus loin possible à l’Euro ».

La France fait partie des favoris de ce tournoi continental. Elle incite le respect et la peur chez tous ses adversaires, y compris au sein de la Mannschaft. Tolisso en est convaincu : « Eux aussi nous craignent un peu car ils savent qu’on a de très bons joueurs et c’est à nous d’être meilleurs qu’eux ».