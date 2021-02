OFFICIEL - Todibo en prêt à Nice

Le défenseur français Jean-Clair Todibo s’est engagé avec l’OGC Nice en forme de prêt et jusqu’à la fin de la saison.

Un an et demi après l’avoir quitté, Jean-Clair Todibo effectue son come-back en Ligue 1. Le jeune arrière central français a rejoint l’OGC Nice. Une venue chez les Aiglons en forme de prêt et avec option d’achat à la clé. Contre une somme de 10M€, le Gym pourra l’acquérir définitivement l’été prochain.

Todibo appartient au Barça, mais il n’y a que très peu joué depuis son arrivée en Catalogne en 2019. Les Blaugrana l’ont déjà prêté à deux reprises. La saison dernière, il avait été cédé à Schalke 04 et depuis le mois d’aout l’ancien toulousain se produisait à Benfica Lisbonne.

Son passage dans la capitale portugaise ne s’était pas mieux passé car il n’a pu effectuer que deux apparitions avec les Aigles de Jorge Jesus durant cette campagne 2020/2021.

Pour Nice, il s’agit d’un deuxième renfort de choix en défense durant ce mois de janvier. Auparavant, le club azuréen s’était déjà assuré les services de William Saliba (prêté par Arsenal). Les deux espoirs français devraient à présent être associés.