Tite encense Neymar avant la Copa America

Tenant du titre, le Brésil dispute son premier match de la Copa America ce dimanche face au Venezuela.

Vainqueur de la Copa America en 2019 face au Pérou (3-1), le Brésil remet son titre en jeu à partir de ce dimanche soir. Après les abandons de la Colombie et de l'Argentine, censés co-organiser le tournoi, les Brésiliens seront même à domicile pour tenter de remporter à nouveau le trophée. Une quête qui débute face au Venezuela.

Privés de Neymar, blessé il y a deux ans, la Seleçao pourra cette fois compter sur le joueur du PSG, en pleine forme lors des récents matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde (deux buts et deux passes décisives sur ses deux dernières sorties).

Un présence sur laquelle comptera grandement Tite, le sélectionneur brésilien, comme il l'a lui-même admis à l'approche de la rencontre. "Neymar a une capacité de création impressionnante et une extraordinaire mobilité. Donc on ouvre le jeu pour lui, comme ça il a plus d'espace pour exprimer son talent", a-t-il détaillé.

"Ce n'est pas grâce à mon intelligence, c'est juste de la logique. Le football de Neymar a évolué au fil du temps. À Barcelone, il jouait sur un côté parce qu'il y avait Iniesta, Xavi et d'autres joueurs au milieu."

Un jeu qui a forcément évolué depuis qu'il est devenu le joueur le plus cher du monde en rejoignant le PSG, en 2017. Entouré différemment mais surtout davantage responsabilisé, le n°10 parisien est plus au coeur du jeu dans la capitale, et Tite s'est appuyé là-dessus en sélection.

"Au PSG, il a commencé à jouer plus bas parce qu'il y a Mbappé et Icardi devant. Et en équipe nationale, il y a Richarlison, Vinicius, Everton, Gabriel Barbosa et Gabriel Jesus qui sont des joueurs qui aiment toucher le ballon, poursuit l'ancien coach des Corinthians. Il utilise sa créativité pour être à la fois à la construction et à la conclusion grâce à ses mouvements."

Après le Venezuela, le Brésil a rendez-vous avec le Pérou vendredi, la Colombie jeudi prochain et enfin l'Equateur le dimanche 27 pour une phase de poules qui doit lui permettre de monter en puissance avant les quarts, auxquels participeront huit des dix équipes engagées.