Tirage au sort Ligue Europa : Monaco et Rennes épargnés, Nantes s'en sort plutôt bien

Les trois clubs français peuvent nourrir des ambitions et ont des chances de se qualifier pour la phase finale de la Ligue Europa.

L'AS Monaco, le Stade Rennais et le FC Nantes sont fixés. Ce vendredi en début d'après-midi avait lieu le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa et le moins que l'on puisse dire c'est que les club français ont été plutôt verni. L'AS Monaco et le Stade Rennais étaient dans le chapeau 2 tandis que le FC Nantes était dans le chapeau 4 et pourtant, les trois clubs s'en sont assez bien sortis.

Rennes favori ?

Le premier club français a avoir connu son groupe n'est autre que le Stade Rennais. En pleine progression sur la scène européenne ces dernières années, le club breton peut légitimement espérer se qualifier dans un groupe composé du Dynamo Kiev, moins puissant que par le passé en raison de la guerre en Ukraine, du Fenerbahçe, à ne pas prendre à la légère mais bien loin de son niveau d'antan, et à l'AEK Larnaca.

Monaco verni

L'AS Monaco a ensuite été fixé à son tour. Le club de la Principauté n'est pas passé loin du tirage idéal. Hormis dans le chapeau 4 où Monaco a hérité de Trabzonspor, champion de Turquie et éliminé en barrages de la Ligue des champions, le club français se retrouve avec l'Etoile Rouge Belgrade, l'équipe la plus accessible du chapeau 1, et Ferencvaros, l'une des plus accessibles du chapeau 3.

Nantes peut rêver

Enfin, le FC Nantes, présent dans le chapeau 4 peut souffler. Certes, les Canaris ne sont pas favoris de leur groupe, loin de là. Mais ils peuvent espérer se battre pour terminer à la deuxième place de leur poule. Une poule homogène avec l'Olympiakos, Fribourg et Qarabag. Sur le papier, le FC Nantes se battra avec Fribourg pour la seconde place du groupe, mais rien n'est écrit dans le marbre, tant l'Olympiakos a été décevant lors des tours préliminaires de C1, et l'absence d'expérience européenne des Nantais pourrait leur desservir face à ces équipes, bien plus habituées à jouer la Coupe d'Europe.

Outre les clubs français, les cadors de la compétition connaissent également leur programme. Le Manchester United de Cristiano Ronaldo se retrouve dans une poule très accessible avec comme seul adversaire majeur, la Real Sociedad. De son côté, Arsenal devra se méfier du PSV et de Bodo Glimt, bien qu'au vu du début de saison des Gunners, ce sont plutôt leurs adversaires qui devraient avoir peur. L'AS Roma et la Lazio se retrouvent dans des poules relativement compliquées, mais devraient s'en sortir.

Tous les groupes de la Ligue Europa :

Groupe A : Arsenal (ANG), PSV Eindhoven (NED), Bodo Glimt (NOR), Zurich (SUI)

Groupe B : Dynamo Kiev (UKR), Stade Rennais (FRA), Fenerbahçe (TUR), AEK Larnaca (CHY)

Groupe C : AS Roma (ITA), Ludogorets (BUL), Betis Seville (ESP), HKK Helsinki (FIN)

Groupe D : Braga (POR), Malmö (SUE), Union Berlin (ALL), Union Saint-Gilloise (BEL)

Groupe E : Manchester United (ANG), Real Sociedad (ESP), Sheriff Tiraspol (MOL), Omonia (CHY)

Groupe F : Lazio (ITA), Feyenoord (NED), Midtjylland (DAN), Sturm Graz (AUT)

Groupe G : Olympiakos (GRE), Qarabag (AZE), Fribourg (ALL), Nantes (FRA)

Groupe H : Etoile Rouge Belgrade (SER), AS Monaco (FRA), Ferencvaros (HON), Trabzonspor (TUR)