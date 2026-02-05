Tirage au sort de la Coupe de France : le tableau s’éclaire pour l'OM

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a livré son verdict, et il confirme une tendance déjà perceptible : en l’absence du PSG, éliminé prématurément, la compétition n’a jamais semblé aussi ouverte. À huit clubs encore en lice, chacun peut nourrir de réelles ambitions, mais certains héritent clairement d’un contexte plus favorable que d’autres. À ce jeu-là, l’Olympique de Marseille sort grand gagnant de la soirée, avec une affiche qui lui permet d’envisager la suite avec optimisme, sans pour autant tomber dans l’excès de confiance.

OM - Toulouse : une voie dégagée, mais pas sans piège

Marseille recevra Toulouse FC au Vélodrome. Sur le papier, c’est probablement l’adversaire le plus abordable parmi ceux encore qualifiés. L’OM évite ainsi des équipes en pleine dynamique comme Lyon ou Lens et bénéficiera en plus de l’avantage du terrain. De quoi se projeter logiquement vers une demi-finale, surtout pour un club en quête d’un trophée depuis trop longtemps. Mais attention au relâchement : Toulouse n’est pas un novice dans cette compétition. Vainqueur de la Coupe de France en 2023, le TFC sait parfaitement gérer ce type de rendez-vous couperet et n’aura rien à perdre dans une enceinte marseillaise sous pression.

Ailleurs dans le tableau, l’affiche la plus attendue opposera Olympique Lyonnais à RC Lens. Deux équipes du haut de tableau, deux projets solides, et surtout un choc qui s’annonce indécis. Le vainqueur de ce duel au Groupama Stadium s’installera naturellement parmi les grands favoris pour la victoire finale, tant ce quart ressemble déjà à une finale avant l’heure.

Un tableau séduisant, une Coupe plus indécise que jamais

Les deux autres rencontres promettent également. FC Lorient accueillera OGC Nice dans un duel de styles entre une équipe joueuse et un collectif niçois réputé pour sa solidité. Enfin, le vainqueur du match entre RC Strasbourg et AS Monaco affrontera Stade de Reims, seule équipe à ne pas évoluer en Ligue 1 encore en course, mais loin d’être un simple figurant.

Ces quarts de finale offrent donc un cocktail séduisant : des affiches équilibrées, des trajectoires ouvertes et un favori marseillais qui avance désormais à visage découvert. Reste une vérité immuable en Coupe de France : le statut ne protège de rien. Et c’est précisément ce qui rend cette édition si passionnante.