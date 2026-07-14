Timon Wellenreuther devrait rapporter une somme non négligeable à Feyenoord

Le Feyenoord financera en grande partie l'arrivée du gardien Tjark Ernst grâce aux fonds générés par le départ de Timon Wellenreuther, selon le journaliste Mikos Gouka de l'Algemeen Dagblad.

Mardi matin, Bild a annoncé que le gardien de 23 ans allait quitter le Hertha BSC pour rejoindre le Feyenoord, pour un transfert estimé à environ 5 millions d’euros.

« Une partie, voire la totalité, de cette somme pourrait être compensée par le départ de Timon Wellenreuther », précise Gouka.

Le gardien a fait part de son souhait de départ en interne, et selon le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, son passage au VfL Wolfsburg, fraîchement relégué en deuxième division, serait déjà quasiment acté.

Wellenreuther, devenu capitaine en cours de saison dernière, devrait rapporter à Feyenoord une somme conforme au marché.

Selon Transfermarkt, l’Allemand de trente ans vaut 5 millions d’euros. Son contrat au stade De Kuip court jusqu’à la mi-2027.

En 2023, le club avait déboursé environ 1 million d’euros pour le racheter à Anderlecht, après l’avoir d’abord prêté. Au total, le gardien a disputé 125 matchs officiels sous les couleurs du club de Rotterdam.