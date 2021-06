Timo Werner veut apprendre de Benzema

L'attaquant de Chelsea déclare sa flamme au buteur français avant le choc entre la France et l'Allemagne.

Timo Werner a salué le Français Karim Benzema comme étant l'un des meilleurs attaquants du monde.

Werner et l'Allemagne affronteront mardi la France, championne du monde, lors de son match d'ouverture de l'Euro 2020. Ce sera la première apparition de Benzema dans un tournoi international depuis la Coupe du monde 2014.

L'attaquant merengue avait été exilé de l'équipe de France après son rôle présumé dans dans l'affaire du chantage à la sex tape de Mathieu Valbuena et pour avoir accusé l'entraîneur Didier Deschamps de "se plier à unepartie raciste de la France" en ne le convoquant pas pour l'Euro 2016.

Après avoir marqué 30 buts pour le Real Madrid la saison dernière, le joueur de 33 ans a été de retour dans l'équipe et Werner a déclaré que la France serait encore plus dangereuse en l'ajoutant à une attaque composée en outre d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé.

"Cela n'affaiblit certainement pas la France ! Benzema est l'un des meilleurs n°9 au monde", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Le trio Benzema-Griezmann-Mbappé, s'ils jouent ensemble comme ça, est bien sûr extrêmement dangereux et de classe mondiale."

"Bien sûr, vous apprenez quelque chose d'un attaquant comme Benzema. Juste parce qu'il a accompli beaucoup de choses, mais aussi à cause de sa qualité. Pour moi, il est incroyable avec le ballon, la façon dont il dribble, la façon dont il se déplace, la façon dont il termine les actions".

"Je pense qu'il est comme Roberto Firmino à Liverpool, récupérant le ballon tôt, distribuant et toujours rapide avec ses qualités dans la surface de réparation. Avec Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo, il fait partie des trois meilleurs avant-centres pour moi."