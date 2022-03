Tigres : André-Pierre Gignac sait où il veut finir sa carrière

Il est parti à la conquête du Mexique et André-Pierre Gignac est tombé fou amoureux de ce pays. Arrivé en 2015 à la surprise général au sein des Tigres de Monterrey, l’attaquant français a depuis acquis le statut de légende du club et même du championnat.

Après sept ans et malgré ses 36 ans, Gignac est comme le bon vin, il devient encore meilleur avec l’âge. Il n’a certes plus ses jambes de 20 ans mais ça ne l’empêche pas de continuer à marquer, à l’image de son doublé lors de la dernière journée.

Gignac dans la légende

Ayant largement dépassé les 100 buts en Liga MX (112 exactement), André-Pierre Gignac se sent comme un poisson dans l’eau à Monterrey, où les fans des Tigres l’idolâtrent. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien international français n’a pas pour objectif de mettre les voiles, malgré l’intérêt toujours présent de clubs de MLS.

"La MLS ? Honnêtement, non. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres, a-t-il avoué à Fox Sports Mexico. J'ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c'est ici que je veux vivre plus tard."

"Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu'on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j'en ai dans les jambes, j'ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres."

Ayant convaincu Florian Thauvin de faire le grand saut l’été dernier, Gignac ne compte pas laisser son ancien coéquipier de l’OM seul à Monterrey. Ca tombe bien, personne ne semble le vouloir.