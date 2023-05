Thomas Tuchel : « Une différence de culture entre le PSG, Chelsea et le Bayern »

En difficultés avec le Bayern, Thomas Tuchel a toutefois défendu la culture du club allemand. Avant la comparer avec celles de Chelsea et du PSG.

Arrivé il y a un peu plus d'un mois en Bavière en remplacement express de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel y a découvert un troisième grand vestiaire en peu de temps après ceux du PSG et de Chelsea. Il a, en ce sens, été interrogé sur les différences qui existent entre ceux-ci puisqu'il avait réussi ses débuts parisiens et londoniens mais que ses premiers pas bavarois se révèlent difficiles. L'entraîneur allemand a offert un aperçu des différences en mettant en avant une différence de culture au sein des clubs.

Une différence de culture pour expliquer des débuts difficiles?

Si le Bayern de Julian Nageslmann n'impressionnait pas autant que par le passé, il n'en restait pas moins dominant et victorieux. Lorsque Thomas Tuchel en récupère les rennes, son équipes est invaincue en Ligue des Champions (avec seulement 2 buts encaissés en 8 rencontres) et joue encore sur tous les fronts. Un mois plus tard, le club bavarois a été éliminé de Coupe d'Allemagne et de Ligue des Champions et s'est fait dépassé par Dortmund en Bundesliga.

Des débuts peu reluisants qui tranchent avec ses premiers pas à Paris puis Londres. Pour rappel, l'entraîneur allemand avait mené le PSG à sa première (et seule pour l'instant) finale de Ligue des Champions en 2020 en produisant, en plus, le jeu le plus séduisant depuis la période Laurent Blanc. Viré de Paris, il débarque dans un Chelsea en difficultés qu'il va pourtant directement mener au titre en Ligue des Champions en 2021. En vertu de cette dissonance, Thomas Tuchel a été interrogé sur la différence entre ces vestiaires.

Au lieu de se cacher derrière cette excuse, Tuchel a pointé des ressemblances entre le Bayern et Chelsea : « Chaque club a son propre ADN. C'était spécial à Paris, c'est différent en Angleterre et en Allemagne donc c'est difficile de comparer. La culture à Chelsea et au Bayern est assez similaire. » Avant de préciser ce qu'il sous-entendait : « Le principal fondamental est celui de vouloir toujours gagner. Ce sont des clubs forts qui font les règles, cela forge le caractère. Les choses étaient différentes à Paris. C'est une culture différente au club et dans le pays, mais ce n'est ni mieux ni pire. Le plus important, c'est que j'aime mon équipe. »