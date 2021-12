Thomas Tuchel : "Tout est contre Chelsea"

L'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a déclaré que tout allait à l'encontre de Chelsea après l'égalisation de Danny Welbeck qui a condamné son équipe à un match nul 1-1 contre Brighton, mercredi soir. Le patron des Blues était furieux de l'absence d'intervention de la VAR lorsque Christian Pulisic a demandé un penalty en seconde période... En vain.



Thomas Tuchel a également déploré les blessures des défenseurs Reece James et Andreas Christensen, qui ont dû quitter le terrain, ce qui a porté un coup supplémentaire au moral de Chelsea. Très énervé, l'Allemand a poussé un coup de gueule après la rencontre au micro d'Amazon. "Nous avons une décision horrible de la part de l'arbitre pour le 2-0. Ce n'était même pas vérifié. Tout est contre nous. Nous avons encore deux blessés".



Comment devrions-nous être dans la course ?

"Le penalty est une blague, honnêtement une blague. Nous avons simplement trop de joueurs qui reviennent de longues blessures et du Covid. La blessure de Reece James a été un coup dur. Andreas était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et à un moment donné, c'est trop contre une équipe de Brighton qui n'a rien à perdre. Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs out pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous être dans la course au titre ?", s'est insurgé l'ancien du PSG, qui doit lutter contre trop de vents contraires.

"Tous les autres qui ont un effectif complet, tout le monde à l'entraînement a les moyens de s'en sortir dans ce championnat. Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire [avec] le Covid et les blessures. C'est la réalité, c'est là où nous sommes et nous devons nous adapter aux exigences de la situation dans laquelle nous nous trouvons".



8 points de retard sur Manchester City



"C'est ce que je dis. Nous nous sommes battus très dur pour gagner Brighton à domicile. Je ne sais pas ce que je peux attendre de mes joueurs en termes de physique, d'intensité ou de minutes. Personne ne le sait plus car nous n'avons jamais fait quelque chose comme ça", a ensuite expliqué Thomas Tuchel, inquiet pour les organismes déjà éprouvés de son effectif.

Le match nul contre Brighton à Stamford Bridge signifie que Chelsea a désormais huit points de retard sur la première place, occupée par Manchester City. Un retard déjà conséquent, qui pourrait encore grimper. Et pour cause, les Blues doivent affronter Liverpool ce week-end.