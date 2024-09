Thomas Tuchel, l'incroyable retour !

Le club de Manchester United a été informé que Thomas Tuchel allait complètement transformer l'équipe, alors que la pression monte sur ten Hag.

United a eu des discussions avec l'ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich Tuchel au cours de l'été alors qu'ils envisageaient de limoger Ten Hag après une saison décevante au cours de laquelle les Red Devils ont terminé huitièmes de Premier League, bien qu'ils aient réussi à remporter la FA Cup.

Tuchel, cependant, a refusé et le club d'Old Trafford a choisi d'accorder une prolongation de contrat à Ten Hag. L'entraîneur se retrouve une fois de plus sous pression, alors que son équipe a connu un début de saison difficile, et l'ancien défenseur d'Arsenal et de Chelsea William Gallas a suggéré aux dirigeants du club de tenter à nouveau de convaincre Tuchel de rejoindre le club.

"Thomas Tuchel pourrait être la solution aux problèmes de Manchester United. S'il arrivait au club et qu'on lui donnait le temps, deux ans pour créer son équipe, le club serait dans une position complètement différente de celle dans laquelle il se trouve actuellement", a déclaré Gallas à Gambling Zone. "A Chelsea, Tuchel était très organisé, les joueurs le respectaient et il a remporté la Ligue des champions ainsi que quelques autres trophées, on comprend pourquoi il a réussi et peut-être qu'on ne lui a pas donné assez de temps pour renverser la situation."

Après avoir perdu contre Brighton puis Liverpool, United n'a que trois points sur ses trois premiers matchs de Premier League de la saison 2024-25. Ten Hag espère soulager un peu la pression à laquelle il fait face en les guidant vers une victoire contre Southampton, qui n'a aucun point, le 14 septembre.