Thomas Tuchel encense Ousmane Dembélé

Cassée. La ligne directe entre le FC Barcelone et le clan d’Ousmane Dembélé s’est cassée ces derniers jours et le futur de l’attaquant français en Catalogne est de plus en plus compromis. Ne souhaitant pas prolonger son contrat avec les Blaugrana, Dembélé a vu le club barcelonais lui fixer un ultimatum : soit il accepte la dernière offre de prolongation, soit le club le vendra d’ici le 31 janvier afin de pouvoir récupérer quelques millions d’euros.

"Nous lui avons dit, à lui et à ses agents, qu'il devait partir immédiatement, a asséné le directeur sportif Mateu Alemany. Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Nous espérons le transférer avant le 31 janvier."

Si on ne connait pas encore le dénouement final de cette situation rocambolesque, cette prise de bec n’est finalement que le dernier épisode d’une histoire compliquée entre Ousmane Dembélé et le Barça.

Quel avenir pour Dembélé ?

Recruté en 2017 contre un chèque de 150 millions d’euros, le champion du monde 2018 n’a jamais réussi à valider les promesses vues à ses débuts au Stade Rennais puis lors de son passage au Borussia Dortmund. Une saison exceptionnelle dont s’est souvenu Thomas Tuchel, interrogé vendredi sur la situation de son ex-joueur.

L'article continue ci-dessous

"C’est un très bon joueur quand il est à son meilleur niveau. J’ai été très chanceux de l’avoir entraîné quand j’étais à Dortmund. Ça n’a duré qu’un an. Ça aurait pu être plus long mais je suis parti (à Paris) et lui aussi (à Barcelone). Depuis, nous ne sommes pas en contact proche", a réagi l'entraîneur des Blues.

"Je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il se trouve dans cette situation, je ne connais pas les détails. Je sais ce que je ressens quand on parle de mes joueurs alors mieux vaut ne pas en parler", a poursuivi Tuchel.

Fan du joueur qu’il a souvent considéré comme "l’un des talents les plus forts" qu’il a entrainé, Thomas Tuchel a préféré botter en touche sur le sujet. De quoi éliminer Chelsea de la liste des futurs clubs de Dembélé ?