Thomas Tuchel a une idée pour son avenir

Sans club depuis son licenciement de Chelsea, Thomas Tuchel se verrait bien prendre la succession d'Antonio Conte à Tottenham.

Licencié de son poste d'entraîneur de Chelsea un peu plus d'un an après avoir remporté la Ligue des Champions 2021, Thomas Tuchel est sans club depuis le mois de septembre, lorsque les dirigeants des Blues ont choisi de le licencier et d'accorder leur confiance à Graham Potter. Et si pour l'heure, aucun indice n'a été donné sur l'avenir du technicien allemand, ce dernier serait à l'affut d'une opportunité et aurait même une idée précise de son futur club.

Tuchel pour remplacer Conte ?

D'après les informations du London Evening News, l'ancien entraîneur du PSG se verrait bien succéder à Antonio Conte sur le banc de Tottenham. 5èmes de Premier League, les Spurs traversent actuellement une période compliquée et ont même été humiliés à domicile par le rival Arsenal dimanche dernier (0-2). Antonio Conte est de plus en plus ciblé par les critiques et pourrait bien voir son poste menacé si la situation du club londonien ne s'arrange pas dans les prochaines semaines.

Alors que son contrat expire en juin 2023, l'entraîneur italien n'a toujours pas prolongé avec Tottenham. Et s'il dispose d'une option pour allonger son bail d'un an, il va falloir convaincre les dirigeants de le faire par des résultats.