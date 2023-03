Thomas Müller avant Bayern Munich - PSG : "Si notre plan est efficace, Mbappé ne s'amusera pas"

L'attaquant allemand et ses partenaires n'ont pas l'intention de laisser de liberté à la star parisienne.

Kylian Mbappé a dit après le match aller que le PSG reste le favori, qu’avez-vous à lui répondre ?

Chacun est libre de décider de cela, mais la réalité c’est qu’on a gagné le match aller 1-0. Personnellement, je vois un avantage pour nous. On joue à domicile, c’est aussi un avantage. Même si une marge d’un but dans un match de football ce n’est rien. Remonter un but, c’est faisable. Peut-être que Kylian verra les choses différemment pendant le match. Il a confiance en ses qualités, mais c’est normal qu’il soit confiant quand il regarde ses actions en vidéo.

Quel est le joueur parisien que vous préférez ?

(rires). Le plus spectaculaire pour moi, c’est Kylian. C’est une réponse assez simple. Son explosivité, ses prises de décision dans la surface, il va où l’attaquant doit aller... Ce n’est pas toujours beau, mais c’est rudement efficace et j’aime ça ! Le monde entier aime le regarder jouer au foot, mais demain on ne voudra pas le regarder. Si notre plan est efficace, il ne s’amusera pas.

La présence de Mbappé peut-elle avoir un impact sur le mental des joueurs bavarois ?

Kylian, par son profil, représente logiquement un danger. Il est le joueur joueur qui marque le plus pour le PSG. Il faut penser à comment l’arrêter, mais c’est un sport d’équipe. Il ne s’agit pas de s’arrêter à un seul joueur. On doit réduire ses espaces dans la profondeur et nous sommes assez courageux pour aller en un contre un avec lui. S’il passe un premier joueur, il y en aura un autre derrière. Il faut s’appuyer sur le collectif pour préparer ce genre de rencontrer, car chaque joueur a un côté faible.

Êtes-vous optimiste avant cette rencontre ?

Je suis très optimiste pour qu’on puisse mettre les bons ingrédients sur le terrain. Il faudra même de l’intensité et cette volonté. Il s’agira également d’être efficace. On a un plan qu’on ne va pas détailler ici. On peut avoir beaucoup de pans, mais il faut aussi un peu de chance avec les décisions des arbitres par exemple. Ce sera une partie très très chaude. J’ai déjà eu beaucoup d’expériences dans ce stade et la plupart ont été très très positives. Deux grandes équipes vont s’affronter, chacune avec leurs qualités.

Contre Lionel Messi, vous avez gagné 6 fois en 9 matchs. Le saviez-vous ?

Je connais cette statistique. Avant un match, c’est normal qu’on en parle. Il est vrai que ces dernières années on a souvent joué contre Barcelone et on a souvent eu le meilleur sort. En 2013, avant qu’on remporte la Ligue des champions, il y a eu ce fameux 7-0 sur les deux matchs. C’était un résultat immense au niveau des émotions, mais ça remonte déjà à 10 ans. Je ne veux pas trop interpréter ces statistiques par rapport au match de demain (mercredi). Je suis très curieux de voir comment Paris va commencer le match. S’ils prennent trop de risques trop tôt, peut-être qu’on aura l’occasion de les faire souffrir dès le début.



Eric-Maxim Choupo-Moting vous surprend-t-il par la place qu’il a pris dans votre équipe alors qu’il était moqué par certains au PSG ?

Je n’ai pas vécu ce temps à Paris où on s’est moqué de lui. Si les gens ont fait cela, je pense qu’ils n’ont pas vraiment de connaissance dans le foot. On voit comment il s’est intégré dans l’équipe, il a souvent la bonne vision du jeu. Il marque des buts aussi. Je pense qu’à Paris il aurait pu avoir plus de temps de jeu. A Munich, il y a beaucoup d’attaquants de haut niveau, mais il est un élément important pour nous et je suis sûr qu’il avait déjà ces qualités à Paris.



L’absence de Neymar permet-elle à l’équipe du PSG d’être plus équilibrée selon vous ?

Je ne peux pas trop commenter cela. Je connais le PSG, mais je regarde rarement 5-6 matchs d’affilée. Quand je voyais les highlights, il y avait très souvent un pied de Neymar qui trainait. Au premier abord, on dirait que ça affaiblit le PSG, mais je ne connais pas bien... Ce que cela change, c’est le profil de l’équipe. Neymar est un joueur très dominant, qui veut le ballon, qui garde le ballon. Il peut décider d’un match sur une action individuelle, même si ça ne garantit pas que ça marche à tous les coups. Sinon ce serait ennuyeux.