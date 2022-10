Thierry Henry sait pourquoi Mbappé ne veut pas jouer dans l'axe

Thierry Henry a livré son analyse quant à la récente polémique entourant le positionnement de Kylian Mbappé.

Il n'y en a jamais que pour lui! Que ce soit pour ses performances, ses états d'âme, les rumeurs mercato ou par ce qui est dit de lui, Kylian Mbappé est constamment sous le feu des projecteurs.

Thierry Henry a une idée claire quant au positionnement de Mbappé dans l'axe

Cette fois, c'est au tour de Thierry Henry, qui a vécu certaines polémiques similaires à celles de Kylian Mbappé, de prendre la parole.

Le désormais consultant en France et en Angleterre a ainsi affirmé que bien que Mbappé soit meilleur sur une aile, les rumeurs n'ont pas beaucoup de sens : «On parle de ce qu’ils se sont dit, ce qu’ils se sont promis (Mbappé et le PSG). Nous ne sommes sûrs de rien. Moi, je vois ses prestations sur le terrain. Il est certes meilleur à gauche, mais il est surtout polyvalent. C'est vrai qu’on peut voir ses défauts dans l'axe, pour garder les ballons et faire des courses d’avant centre. Après, sincèrement, ce que les gens racontent sur lui, ce sont des discussions de bar.»

Henry, qui a également débuté sur une aile avant de terminer dans l'axe, a conseillé à la coqueluche de l'Équipe de France et du Paris Saint-Germain de faire preuve de résilience pour le bien de ses deux équipes : «On ne sait qu’il n’aime pas trop y jouer, mais quand le coach te mets dans l’axe, il faut le faire. J’ai commencé aussi comme ça. Ça recule, ce n'est pas évident, et il faut garder le ballon. Si tu lui laisses le temps de se retourner, il va te tuer. Les courses qu’il fait actuellement, elles libèrent Neymar. Tu n’as pas la balle, tu es agacé, mais si tu ne fais pas la course, tu ne libères pas Ney. Aucun grand joueur n’aime se retrouver dans une situation où l'on va voir tes faiblesses... mais il s’en sort bien»