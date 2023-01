Alors que la sélection belge se cherche un nouveau sélectionneur, Romelu Lukaku voit en Thierry Henry le candidat idéal.

On se souvient tous des larmes et de la frustration de Romelu Lukaku après l'élimination de la Belgique à la Coupe du monde 2022 contre la Croatie. On se souvient tous aussi de cette image où Thierry Henry vient réconforter le joueur de l'Inter Milan. Selon l'attaquant belge, Titi devrait d'ailleurs être le successeur de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges.

Thierry Henry, le sélectionneur idéal pour la Belgique?



Interrogé par Sky Sport Italia à son retour en Italie, Romelu Lukaku n'a pas tari d'éloges sur l'actuel adjoint et entraîneur des attaquants de l'équipe nationale belge : « Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il connaît le métier d'entraîneur. » Et l'ancien attaquant d'Anderlecht voit en lui le choix idéal pour les Diables Rouges : « Pour moi, il sera le prochain sélectionneur de la Belgique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. »



Getty



Pour l'attaquant belge, le fait que Thierry Henry fasse déjà partie du groupe est un atout indéniable : « Il connaît l'équipe, la ligue, le staff. Il sait ce que nous devons faire pour y arriver. » C'est d'ailleurs ce choix de la continuité qui doit permettre à la Belgique d'enfin concrétiser ses espoirs de titre : « Jusqu'à présent, cette génération n'a pas gagné, mais nous devons continuer à essayer. Thierry Henry veut gagner, et je ne pense pas que la fédération va prendre un entraîneur qui veut tout changer et repartir de zéro. Pour moi, cela n'en vaut pas la peine. »