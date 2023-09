Thierry Henry frustré par sa sortie de scène !

L’ancien grand attaquant français, Thierry Henry, a fait part d’une amertume par rapport au traitement qu’il a reçu lors de son départ à la retraite.

Thierry Henry a raccroché les crampons en 2012 au bout d’une longue et riche et carrière. A l’époque, il faisait partie des icônes du football français. Et il l’est encore. Champion du monde 98 et champion d’Europe 2000, il avait aussi détenu pendant très longtemps le record de buts en équipe de France. Et il y a aussi son passage à Arsenal, exceptionnel à tous points de vue.

Henry en a gros sur le cœur

Lorsqu’il s’est retiré, Henry n’a pas vraiment eu droit à l’hommage que son statut méritait. C’était même tout le contraire. Aucun jubilé, aucun remerciement ni même un geste de la part de la FFF pour saluer son immense parcours.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence de reconnaissance, à défaut de la justifier. A commencer par son geste en barrage contre l’Eire, avec cette main qui avait permis aux Bleus de se qualifier mais qui lui a valu ensuite une pluie de critiques, y compris dans son pays. Et puis, il y a le Mondial sud-africain et la grève de Knysna durant lesquels il n’a pas vraiment joué son rôle d’ancien. Son image en a pris un coup et cette tache avait escorté sa sortie.

Pendant dix ans, Henry est resté silencieux sur la manière dont les Français l’ont traité. Mais, il en avait gros sur le cœur et il a fini par dénoncer ce manque de reconnaissance. Lors d’une émission sur le média Skweek TV, où on l’a invité pour évoquer l’intronisation de son grand ami Tony Parker dans le Hall of Fame de la NBA, Henry a déclaré : « En Angleterre, ils ont commencé à faire le Hall of Fame aussi. Les Anglais sont toujours les premiers sur ça. A reconnaitre un peu la carrière. En France, on te donne des roses et tu rentres chez toi. Et encore si t’as la rose. Il n’y a donc pas vraiment de reconnaissance de carrière ».

Henry s’est lâché, mais son coup de gueule pourrait ne pas trop plaire à son employeur. Sous contrat avec la FFF en tant que sélectionneur des Espoirs, Henry est tenu à respecter un droit de réserve. Il ne l’a pas fait et cela risque de lui retomber dessus.