Thierry Henry "disponible" pour entraîner le Celtic Glasgow

Sans poste depuis son départ de Montréal, l'ancien attaquant des Bleus a fait un appel du pied au club historique écossais.

La carrière d'entraîneur de Thierry Henry n'a pas commencé sur les chapeaux de roues. Débarqué de l'AS Monaco après quelques mois à la tête du club, le Français est allé se faire la main à Montréal en MLS mais a quitté le club canadien au mois de février pour des raisons personnelles. Pour autant, Thierry Henry, redevenu consultant pour Sky Sports, n'a pas abandonné l'idée d'entraîner au plus haut niveau et il ne dirait pas non à un défi de taille : permettre au Celtic Glasgow de récupérer son titre perdu cette saison au profit de l'ennemi juré, les Rangers.

Interrogé par Robbie Fowler au cours d'un podcast animé par l'ancien attaquant de Liverpool, Thierry Henry n'a pas caché son possible intérêt pour le Celtic : "En toute humilité, tout ce qui va se passer, je ne dis pas que cela devrait venir à moi mais quoi qu’il en soit, je vais essayer de l’évaluer. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, c’est un club que je respecte beaucoup, comme beaucoup de gens dans le monde, mais que je ne connais pas. J'essaie juste d'apprendre. Je suis disponible".

"Je ne sais pas ce qui va m'arriver mais je veux être entraîneur à coup sûr. Je veux revenir au jeu aussi vite que possible. J'essaie d'apprendre. Ce que j'ai fait en tant que joueur n'a plus d'importance. Ce que Steven Gerrand a fait aux Rangers est tout simplement énorme. Ce que j'aime, c'est qu'ils lui ont donné le temps de construire une équipe, d'aller chercher les joueurs qu'il voulait et s'assurer qu'ils allaient jouer", a ajouté l'ancien attaquant des Bleus.

Henry recentre le débat sur le racisme dans le football

Ces derniers jours, Thierry Henry a décidé de quitter les réseaux sociaux, provisoirement ou tout du moins jusqu'à ce que le racisme et les propos diffamatoires soient punis sur ces plateformes. Dans une interview accordée à CNN Sport, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'est exprimé sur le racisme dans le football. Et comme souvent avec l'ancien buteur d'Arsenal, il évoque les sujets épineux sans détour.

"Il y a eu récemment un débat sur l'opportunité de mettre un genou à terre ou de rester debout, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est : qu'allons nous faire pour que cela s'améliore pour tout le monde ? L'égalité. Je pensais que le fait de s'agenouiller constituait un message fort et nous savons tous d'où cela vient (le décès de l'Américain George Floyd suite à des violences policières), mais la discussion a évolué vers : doit-on rester debout ou nous agenouiller ?", a expliqué Thierry Henry.

"Mais quid de la véritable cause ? Le point principal est ce que nous faisons tous les jours sur ce sujet et ce que nous avons encore à faire. C'est d'abord cela que nous ne devons surtout pas perdre de vue. Le volume considérable de racisme, d'intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l'utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu'à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J'espère que cela arrivera bientôt", a conclu l'ancien entraîneur de Montreal.